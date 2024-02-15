15 февраля 2024, 18:55

Поддержавшего ВСУ экс-депутата Госдумы Гаджиева объявили в розыск

РИА «Новости»
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Занимавший пост депутата Госдумы на протяжении четырех созывов Магомед Гаджиев* стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на розыскную базу данных МВД, где появилась карточка бывшего народного избранника.

По какой статье экс-депутата объявили в розыск, в документах не уточнили.

Министерство юстиции внесло Магомеда Гаджиева* в мае прошлого года в реестр иностранных агентов.

В ведомстве заявили, что решение приняли после заявлений экс-депутата о его поддержке ВСУ и властей Украины, а также готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на получение гражданства.

Скандальные аудиозаписи беседы Гаджиева* c неизвестным собеседником, который обещал экс-депутату паспорт Франции в обмен на «тайны элит России и Дагестана», разошлись в социальных сетях и Telegram-каналах весной прошлого года.

Все попытки Гаджиева* через суд добиться удаления порочащих его материалов успехом не увенчались. На заседаниях его интересы представлял адвокат. Решать свои проблемы депутат предпочел из-за границы.

*Магомед Гаджиев - внесен Минюстом в список иностранных агентов.

Уголовное дело Суд Депутаты Россия
15 февраля 2024, 19:03
Подозреваемого в диверсии на железной дороге под Орлом задержали
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Орле задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи установили, что 8 февраля активно поддерживающий в социальных сетях ВСУ молодой человек организовал диверсию на железной дороге. Для преступления он в социальной сети привлек ранее незнакомого ему молодого человека 2007 года рождения.

Вместе они прибыли на перегон станций Орел - Стальной Конь и подожгли релейный шкаф. Следователи установили личности диверсантов и задержали их.

В отношении одного из них следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, а против второго фигуранта выберут иной порядок привлечения к ответственности.

В Омской области 22-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима за совершение диверсии на железной дороге неподалеку от станции Московка.

Преступления Дороги Россия Следственный комитет России
15 февраля 2024, 16:12
Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 34-летний ранее судимый мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково», чтобы не платить за проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в вестибюль станции метро и подошел к турникету, работающему на вход. Тогда он с силой дернул створку, разбил ее и вошел, не расплатившись.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле», - заявила прокуратура Московского метрополитена.

Ранее двое мужчин на разных станциях московского метро разбили турникеты. Это произошло на станциях «Курская» и «Минская».

Метро Вандализм Москва
15 февраля 2024, 13:56
Женщина зарезала знакомую на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Москве полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве знакомой на юге города. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

На женщину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Предварительно установлено, что в четверг, 15 февраля, в квартире жилого дома на улице Дорожная 56-летняя женщина ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Стражи правопорядка доставили злоумышленницу в подразделение столичного СК. Следователи приступили к ее допросу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина зарезал знакомого в диспансере Санкт-Петербурга. Убийство попало на камеры видеонаблюдения диспансера. Тело погибшего обнаружил медицинский работник.

Уголовное дело Убийства Преступления Поножовщины Москва
15 февраля 2024, 13:01
Каждый пятый россиянин пострадал от телефонных мошенников
РИА «Новости»
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Большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, но число тех, кто попадался на их удочку, не так велико. Положительную тенденцию показали результаты опроса АНО «Диалог Регионы», которые обнародовало социологическое агентство «Вебер».

Разоблачение преступников Звонки или СМС от телефонных мошенников когда-либо получали 88% участников исследования. Больше половины, 56%, заявили, что разоблачили их в процессе разговора. Каждый пятый пострадал от действий злоумышленников, и только 10% россиян признались, что потеряли деньги.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше - только 21%», - сказала руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Схемы обмана Преступники проигрывали разные сценарии, но чаще всего звонили от имени сотрудников служб безопасности или правоохранительных органов и госструктур. Об этом сообщили 69% и 65% россиян соответственно. Сообщение о том, что близкий попал в беду и нуждается в деньгах, получал 21% опрошенных, приглашение поработать на маркетплейсе - 19%, получить выигрыш в лотерею - 16%.

Каждый день спам-звонки принимали 38% участников исследования. В 73% случаев им предлагали банковские услуги, в 47% - услуги связи, в 31% - медицинские процедуры. Предложение купить медикаменты или товары для здоровья получали 12% опрошенных, обучиться - 11%. По поводу компьютерных программ и приложений звонили 7% россиян, путешествий - 3%.

Защита от спама Отличить голос робота от живого человека сумели 56% россиян. О существовании антиспам-сервисов знали 78% опрошенных, но пользовался ими только 31%. Профилактические беседы о мерах безопасности с близкими провели 29% опрошенных.

АНО «Диалог Регионы» организовала опрос 8 февраля 2024 года методом методом River Sampling в интернете. На вопросы социологов ответили 1300 россиян старше 18 лет.

Многие жители России сами создавали фейковые аккаунты в соцсетях. В этом признались 14% участников тематического исследования.

Опросы Мошенничество

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