Поддержавшего ВСУ экс-депутата Госдумы Гаджиева объявили в розыск

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По какой статье экс-депутата объявили в розыск, в документах не уточнили.

Министерство юстиции внесло Магомеда Гаджиева* в мае прошлого года в реестр иностранных агентов.

В ведомстве заявили, что решение приняли после заявлений экс-депутата о его поддержке ВСУ и властей Украины, а также готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на получение гражданства.

Скандальные аудиозаписи беседы Гаджиева* c неизвестным собеседником, который обещал экс-депутату паспорт Франции в обмен на «тайны элит России и Дагестана», разошлись в социальных сетях и Telegram-каналах весной прошлого года.

Все попытки Гаджиева* через суд добиться удаления порочащих его материалов успехом не увенчались. На заседаниях его интересы представлял адвокат. Решать свои проблемы депутат предпочел из-за границы.

*Магомед Гаджиев - внесен Минюстом в список иностранных агентов.