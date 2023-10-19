Подарочные гаджеты украли из главного офиса оператора сотовой связи в Москве

Читайте нас в:

По информации издания, злоумышленники украли из помещения компании в центре столицы наушники, смартфоны и планшеты общей стоимостью около миллиона рублей. Их покупали в качестве подарков для работников.

Пропажу обнаружили 17 октября при сверке товарно-материальных ценностей. Оказалось, что кто-то вынес из офиса 14 iPhone, семь пар наушников AirPods Pro и пять iPad. Подозреваемого уже задержали.

Ранее охранник украл с московской стройки медесодержащий кабель на четыре миллиона рублей. Правоохранители нашли ранее судимого мужчину в Воронеже. Чтобы совершить хищение, он нанял и пропустил на площадку кран-манипулятор.