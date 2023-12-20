Подаривший девушке коробку со взрывчаткой москвич получил 9 лет колонии

«Селюнину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в суде.

По данным следствия, Селюнин подбросил 22-летней девушке коробку, в котором вместо подарка лежала бомба. После того как получательница открыла упаковку, последовал взрыв. Жертву с ожогами лица и рук доставили в больницу, а подозреваемого задержали при попытке бежать из города.

Селюнин рассказал, что самостоятельно смастерил взрывной механизм, поместил его в коробку, украсил красной лентой, а утром 20 февраля оставил посылку у дома возлюбленной.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и создании взрывного устройства. Обвиняемый сообщил, что не собирался убивать девушку. Причиной поступка стали неразделенные чувства.