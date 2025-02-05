05 февраля 2025, 13:41

Под Кемерово спустя 15 лет нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

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Мужчину в Кемеровской области — Кузбассе задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном 15 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следователей, в марте 2009 года в селе Сосновка молодая девушка вышла из автобуса и пошла в сторону деревни Каменушка, однако домой так и не вернулась.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, начали искать пропавшую. Через два дня после ее исчезновения нашли труп с признаками криминальной смерти. Тело лежало в 90 метрах от автодороги, по которой шла погибшая.

Преступление долго не получалось раскрыть, но все эти годы правоохранители продолжали искать виновного. По уголовному делу допросили более 630 свидетелей и совершили свыше 400 разных экспертиз.

Благодаря новым методам исследования и проверке ДНК, найденного на теле девушки, подозреваемого в убийстве удалось найти.

«В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России 4 февраля 2025 года фигурант был установлен, доставлен в Кемерово, где был задержан», - заявили в Следкоме.

Правоохранители выяснили, что в 2009 году подозреваемый, находясь в лесу, изнасиловал девушку, а потом задушил ее. Тело оставил на месте преступления и скрылся. Долгое время жил в Приморском крае.

Мужчину в Кемеровской области - Кузбассе задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном 15 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Уголовное дело Убийства Преступления Россия Работа Мужчины Изнасилования
05 февраля 2025, 15:07
Пьяный студент напал на сотрудника ДПС в Подольске
РИА «Новости»
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Молодой человек ругался матом и ударил головой сотрудника правоохранительных органов в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Буйного полицейские задержали на одной из улиц Подольска. В ведомстве рассказали, что он отказался выполнять законные требования сотрудников ДПС, а также публично оскорблял сотрудников и применил силу к одному из инспекторов.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как 18-летний молодой человек, на которого уже надели наручники, говорил матом и ударил полицейского головой. По словам местных жителей, до этого студент местного колледжа разгуливал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих.

«Правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - добавили представители подмосковной прокуратуры.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что, по предварительным данным, в момент происшествия студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Жизни и здоровью инспектора, которого он ударил, ничего не угрожает. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее полицейские задержали двух мужчин, которые напали на фельдшера скорой помощи в Московской области.

Уголовное дело Подольск Прокуратура РФ Преступления СК РФ Полиция
05 февраля 2025, 11:57
Суд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова
РИА «Новости»
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Второй западный окружной военный суд оставил в следственном изоляторе экс-замминистра обороны России Павла Попова, которого обвинили в хищении средств, выделенных для подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Решение о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - заявил судья на заседании.

В декабре прошлого года Попову продлили срок ареста до 22 марта. Под стражу его отправили в конце августа.

Попова же обвиняют по делу о мошенничестве. По данным следователей, бывший заместитель министра за счет парка «Патриот» организовал ремонт своего загородного участка, а также отправил туда строительные материалы, предназначенные для парка.

После задержания имущество Попова арестовали. Несмотря на это, оно все равно находится в его собственности. Наложенный арест только запрещает продавать или дарить его.

Хищения Задержания Суд Мошенничество СИЗО Россия Аресты
05 февраля 2025, 11:08
Банду насильников из уральской колонии обязали выплатить жертвам 80 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Банду вымогателей-насильников из Екатеринбурга обязали выплатить пострадавшему 80 миллионов рублей. Об этом сообщил E1.

По данным источника издания, на протяжении нескольких лет мужчины пытали и истязали своих сокамерников, с которыми отбывали наказание в ИК-2.

Одна из жертв, Михаил К., заявил, что они угрожали ему сексуальным насилием, били палками, лили воду на его лицо, пока он не начинал захлебываться, и силой заставили переписать на них имущество стоимостью сотни миллионов рублей.

«Для этого в колонию завели нотариуса. Теперь они должны возместить 80 миллионов как вред, нанесенный преступлением», - сообщил знакомый с ситуацией источник.

О попытках насилия и истязания в суде рассказал и другой пострадавший от действий банды Дмитрий Чупраков. Мужчина также насильно заставили подписать документы.

Однако, по мнению собеседника E1, 80 миллионов рублей, который равноценно распределили между потерпевшими, взыскать с банды будет трудно. Некоторые из членов группировки ушли на СВО: один из них погиб, другой получил ранения. Еще один фигурант сбежал от суда. На данный момент в колонии остались три осужденных, с которых и планируют получить деньги.

Ранее сотрудники СК задержали главу издания «Новая газета - Рязань» Алексея Фролова и члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата Константина Смирнова. Их обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.

Суд Преступления Мужчины Екатеринбург Деньги
05 февраля 2025, 09:17
Мужчина попытался сжечь разу два административных здания в Кунгуре
РИА «Новости»
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В Пермском крае правоохранители задержали мужчину, пытавшегося поджечь двери в двух административных зданиях. Об этом сообщила пресс-служба полиции Прикамья.

Происшествие случилось в Кунгуре.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1989 года рождения», - заявили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что пытался устроить поджог по указанию другого человека. За это ему обещали вознаграждение. Ранее задержанный переписывался в интернете с незнакомцем и перевел ему 60 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее подросток в Казани попытался поджечь пороховой завод. Правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело о теракте. Юноша заявил, что хотел досадить отцу, который ушел из семьи. В итоге подростка арестовали.

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