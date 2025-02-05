Под Кемерово спустя 15 лет нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

По данным следователей, в марте 2009 года в селе Сосновка молодая девушка вышла из автобуса и пошла в сторону деревни Каменушка, однако домой так и не вернулась.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, начали искать пропавшую. Через два дня после ее исчезновения нашли труп с признаками криминальной смерти. Тело лежало в 90 метрах от автодороги, по которой шла погибшая.

Преступление долго не получалось раскрыть, но все эти годы правоохранители продолжали искать виновного. По уголовному делу допросили более 630 свидетелей и совершили свыше 400 разных экспертиз.

Благодаря новым методам исследования и проверке ДНК, найденного на теле девушки, подозреваемого в убийстве удалось найти.

«В результате совместной работы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России 4 февраля 2025 года фигурант был установлен, доставлен в Кемерово, где был задержан», - заявили в Следкоме.

Правоохранители выяснили, что в 2009 году подозреваемый, находясь в лесу, изнасиловал девушку, а потом задушил ее. Тело оставил на месте преступления и скрылся. Долгое время жил в Приморском крае.

Мужчину в Кемеровской области - Кузбассе задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном 15 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СК.