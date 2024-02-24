Под Анапой нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью

Останки четвероногих нашла местная жительница, которая их постоянно подкармливала. Одна из собак была задушена, другую лишили глаз и прострелили лапу.

Погибшие псы раньше жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации. До того, как выпустить на волю, их чипировали.

Изуверам в соответствии с федеральным законом о жестоком обращении с животными за подобные действия грозит штраф и срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей.