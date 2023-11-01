Почти три килограмма наркотиков изъяли у иностранцев в Москве

Наркотиков не имел, сопротивления не оказывал. Адвокат — о задержании футболиста Бугаева

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии запрещенных веществ в Краснодаре. Адвокат спортсмена Екатерина Макличенко рассказала «360» подробности его задержания.

Обвинение еще не предъявили На сегодняшний день подзащитному не предъявили никакого обвинения. Он находится под административным арестом на срок до семи суток, объяснила адвокат. По ее словам, дело против экс-футболиста возбудят, предположительно, завтра.

«Нет постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела и нет постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Все, что есть на сегодняшний день, это постановление о применении меры административного принуждения», - подчеркнула Макличенко.

При задержании не понимал, что происходит Она рассказала, что во время задержания ее подзащитный не имел при себе наркотиков. Кроме того, он не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, а, наоборот, шел на контакт с правоохранителями. При этом спортсмену дали бумаги на подписание, в которые он не вчитывался. Что именно подписал футболист - стороне защите еще предстоит выяснить. Макличенко объяснила, что в Краснодаре Бугаев работал таксистом и принимал заказы на дальние расстояния.

«У него при себе наркотиков не было. Никто ничего сбывать не собирался, тем более 500 граммов мефедрона в особо крупном размере, и никакого сопротивления при задержании не оказывал.<…> Он был в таком состоянии, что не мог вообще понять, что с ним происходит», - подчеркнула собеседница «360».

Днем 1 ноября стало известно, что сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили в Краснодаре прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы мужчины и провели досмотр, в ходе которого у него в кармане нашли сверток с порошкообразным веществом.