01 ноября 2023, 19:03

Почти три килограмма наркотиков изъяли у иностранцев в Москве

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Во время полицейской операции в Москве изъяли около 2,5 килограммов героина и метадона, приготовленных к сбыту тремя иностранцами. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, троих мужчин с иностранным гражданством в возрасте от 29 до 31 года, которые занимались фасовкой запрещенных веществ, задержали по месту временного проживания на Зеленодольской улице. Они готовили наркотики для распространения.

В МВД уточнили, что участники группы имели определенные роли: один оборудовал тайник, другой фотографировал его, а третий охранял сообщников. Однако оперативники смогли предотвратить их незаконную деятельность. В настоящее время подозреваемых заключили под стражу.

Ранее Росгвардия задержала женщину за незаконное хранение наркотиков в Пушкино. У нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Наркотики Преступления Москва 2023
01 ноября 2023, 20:21
Актера из «Глухаря» заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
pxhere.com
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина. Его подозревают в организации нападений на села в Брянской области, сообщил ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемого объявили в розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вменяемая актеру из «Глухаря» статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Диверсанты 2 марта 2023 года проникли в приграничный район Брянской области. В результате нападения ДРГ пострадал ребенок 2012 год рождения.

ФСБ России ранее сделала официальное предупреждение жителю Москвы за попытку спонсирования РДК*.

Мужчина покупал товары с символикой организации, считая, что средства пойдут на ее финансирование.

* Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.

Суд Украина
01 ноября 2023, 19:10
Наркотиков не имел, сопротивления не оказывал. Адвокат — о задержании футболиста Бугаева
pxhere.com
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Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии запрещенных веществ в Краснодаре. Адвокат спортсмена Екатерина Макличенко рассказала «360» подробности его задержания.

Обвинение еще не предъявили На сегодняшний день подзащитному не предъявили никакого обвинения. Он находится под административным арестом на срок до семи суток, объяснила адвокат. По ее словам, дело против экс-футболиста возбудят, предположительно, завтра.

«Нет постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела и нет постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Все, что есть на сегодняшний день, это постановление о применении меры административного принуждения», - подчеркнула Макличенко.

При задержании не понимал, что происходит Она рассказала, что во время задержания ее подзащитный не имел при себе наркотиков. Кроме того, он не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, а, наоборот, шел на контакт с правоохранителями. При этом спортсмену дали бумаги на подписание, в которые он не вчитывался. Что именно подписал футболист - стороне защите еще предстоит выяснить. Макличенко объяснила, что в Краснодаре Бугаев работал таксистом и принимал заказы на дальние расстояния.

«У него при себе наркотиков не было. Никто ничего сбывать не собирался, тем более 500 граммов мефедрона в особо крупном размере, и никакого сопротивления при задержании не оказывал.<…> Он был в таком состоянии, что не мог вообще понять, что с ним происходит», - подчеркнула собеседница «360».

Днем 1 ноября стало известно, что сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили в Краснодаре прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы мужчины и провели досмотр, в ходе которого у него в кармане нашли сверток с порошкообразным веществом.

Наркотики Спортсмены
01 ноября 2023, 17:55
Продюсера приговорили к 13 годам колонии за растление детей
РИА «Новости»
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Суд в Москве приговорил 64-летнего продюсера Михаила Разумовского к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и десять месяцев за неоднократные изнасилования несовершеннолетних. Кроме этого, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении 15 лет, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов по пункту «б» части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и еще трех по части третьей статьи 135 УК РФ.

Известно, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемых в различных городах России изнасиловал шесть несовершеннолетних, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и провели более 25 судебных экспертиз. Подсудимый признал вину частично.

Ранее мужчина напал на женщину и изнасиловал ее в московском магазине.

Правоохранители выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Дети Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023
01 ноября 2023, 16:59
«Еще неизвестно, что произошло». Отец футболиста Бугаева — о его задержании
Freepik
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Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Краснодаре. Отец задержанного Иван Бугаев рассказал «360», что вопреки сообщениям некоторых СМИ родные спортсмена уже нашли ему адвоката, однако деньги на его услуги все-таки собирают.

«Адвоката нашли на второй день. <…> В средствах мы стеснены, любую помощь [принимаем]. Я друзьям, коллегам его сказал: если кто может помочь чем на адвоката… Она уже работает, соглашение имеется, она ведет [дело], но на дальнейшее средства нужны», - пояснил Бугаев-старший.

«Еще неизвестно, что произошло. Я вам два слова скажу. Где он был задержан? Где производили выемку? Больше ничего говорить не буду: каждая точка или запятая идет или в ту, или в другую сторону. Чтобы вы более точно владели ситуацией, свяжитесь с его адвокатом», - произнес собеседник «360».

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 42-летнего спортсмена остановили на улице из-за подозрительного поведения. При обыске у него нашли сверток с 500 граммами порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона. Правоохранители добавили, что мужчина, предположительно, забрал его из тайника, хотел увезти в Сочи и там сбыть.

Он прокомментировал появившиеся в Сети предположения бывших коллег футболиста о том, что Алексей мог попасть в плохую компанию, подвергнуться ее влиянию и заняться распространением наркотиков.

«Я коллег этих не понимаю. Он коллегам когда-то помогал, занимал любую сумму, которую просили… эти коллеги - они не коллеги. Никто [из них] со мной на связь не выходил», - заявил Иван.

Само задержание сына он прокомментировал довольно туманно.

Наркотики Задержания Уголовное дело Адвокаты

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