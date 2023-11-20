Почти 20 человек попали в больницу из-за отравления наркотиками в Астрахани
Случай массового отравления наркотиками зафиксировали в Астрахани. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области в своем Telegram-канале.
«В период с 17 по 21 ноября в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», - указали в ведомстве.
После лечения большинству пациентов стало лучше, двоих уже выписали в удовлетворительном состоянии. Еще 17 человек по-прежнему остаются в больнице.
Состояние шести из них оценили как тяжелое, отметили в региональном Минздраве. Еще 11 пациентов находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.