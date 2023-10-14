Победителя шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

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По информации источника, около 03:00 правоохранители остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Щебет. Во время беседы с полицейскими он сильно нервничал и не смог ответить на вопрос о наличии запрещенных веществ.

После личного досмотра танцовщика в кармане у него нашли сверток с 10 граммами марихуаны. Полицейские начали расследование по факту ЧП.

Около двух недель назад столичная полиция выявила наркопритон на Коровинском шоссе. Собственника жилья арестовали по подозрению в его организации. При обыске правоохранители нашли стеклянные трубки и шприцы с остатками запрещенных веществ.

Кроме того, в районе Варшавского шоссе задержали женщину, которая пыталась реализовать большую партию наркотиков.