Победителя шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками
Сотрудники ГИБДД в Москве задержали победителя шоу «Танцы» Дмитрия Щебета с наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, около 03:00 правоохранители остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Щебет. Во время беседы с полицейскими он сильно нервничал и не смог ответить на вопрос о наличии запрещенных веществ.
После личного досмотра танцовщика в кармане у него нашли сверток с 10 граммами марихуаны. Полицейские начали расследование по факту ЧП.
Около двух недель назад столичная полиция выявила наркопритон на Коровинском шоссе. Собственника жилья арестовали по подозрению в его организации. При обыске правоохранители нашли стеклянные трубки и шприцы с остатками запрещенных веществ.
Кроме того, в районе Варшавского шоссе задержали женщину, которая пыталась реализовать большую партию наркотиков.