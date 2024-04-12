Планировавший теракт в Москве мужчина хранил бомбу под матрасом

Спецслужба опубликовала видео из квартиры подозреваемого. На кадрах было видно, что убитый при задержании террорист лежал на полу, рядом с ним был нож. Взрывное устройство было спрятано на кровати - под матрасом. В окне квартиры остались отверстия от пуль.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт в Москве. По данным спецслужбы, уроженец одной из стран Средней Азии планировать устроить взрыв в синагоге в момент массового скопления людей. Злоумышленник проводил разведку - изучал местность вокруг культового учреждения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит сотрудниками спецслужбы.