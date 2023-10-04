Планировал подрыв мэрии. Появилось видео задержания террориста на Алтае
Сотрудники ФСБ задержали в Алтайском крае мужчину, который планировал подорвать администрацию Рубцовска. Пресс-служба ведомства показала видео с моментом задержания 35-летнего подозреваемого.
На мужчину надели наручники на улице. После в квартире, где он жил, провели обыск. Специалисты обнаружили различные материалы, при помощи которых он хотел сделать бомбу. Силовики нашли в доме кнопочный телефон, различные порошки и другие приспособления, в том числе взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
По предварительным данным, уроженец Челябинской области уехал за границу и вступил в запрещенную в России проукраинскую террористическую организацию. По заданию кураторов он прибыл на Алтай и распланировал взрыв в мэрии.
«Завербован украинским движением. Со мной связывался некий <…>, давал мне инструкции как сделать взрывчатое вещество. Цель - здание администрации», - рассказал задержанный.
Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанного обвинили в покушении на совершение теракта.
Ранее приморские силовики задержали двух местных жителей за попытку поджечь военкомат в городе Артеме. Подозреваемые действовали по заданию украинских кураторов. Один из мужчин ранее был судим по статье за наркотики. Следствие начало проверку.