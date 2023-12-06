Пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов нашла полиция в квартире москвича

По данным правоохранительных органов, пистолеты-пулеметы были переделаны самодельным способом путем замены штатного ствола для стрельбы. Также полицейские нашли 1600 патронов разного калибра, карабин и охотничье ружье, составные части огнестрельного оружия, тиски для фиксации деталей и пять предметов, похожих на пистолеты.

Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов.