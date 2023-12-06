06 декабря 2023, 18:22

Пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов нашла полиция в квартире москвича

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В Москве в квартире 62-летнего жителя на улице Касаткина нашли и изъяли три пистолета-пулемета и 1600 патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении орудия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранительных органов, пистолеты-пулеметы были переделаны самодельным способом путем замены штатного ствола для стрельбы. Также полицейские нашли 1600 патронов разного калибра, карабин и охотничье ружье, составные части огнестрельного оружия, тиски для фиксации деталей и пять предметов, похожих на пистолеты.

Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов.

МВД РФ Оружие Москва 2023
06 декабря 2023, 19:43
Уголовное дело завели после убийства Ильи Кивы в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной Рады Украины - Илья Кива», - указали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к убийству лиц.

По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club».

Политик проживал здесь в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что политика ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.

Верховная рада Украина Следственный комитет России
06 декабря 2023, 18:17
Обвиняемого в убийстве годовалого сына жителя Тулы арестовали до февраля
Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области
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Ленинский районный суд Тульской области отправил под арест до 4 февраля 2024 года местного жителя, которого обвинили в убийстве годовалого сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 4 декабря мужчина вместе с сыном находился в квартире в поселке Молодежный. Поведение мальчика вызвало у подсудимого вспышку агрессии. Сначала он попытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Учитывая опасения следственных органов, что подсудимый может скрыться, его заключили под стражу на один месяц и 29 дней.

Известно, что тело убитого ребенка нашли в квартире. Его отец в это время находился на улице, в двух километрах от места преступления. Во время допроса он признал свою вину.

Сосед подозреваемого не удивился произошедшему. По его словам, мужчина был неадекватным.

Убийства Суд
06 декабря 2023, 18:14
Полицейские в Москве пресекли сбыт табачной продукции на миллион рублей
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Юго-Восточного округа Москвы задержали пятерых мужчин и одну женщину в возрасте от 30 до 38 лет, которые сбывали табачную продукцию без акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время следствия установили, что двое из задержанных покупали в Сети немаркированные электронные сигареты, курительные жидкости и смеси, а затем вместе с подельниками поставляли их на продажу в 12 магазинов.

Они передавали товары преимущественно в заведения на территории Москвы и Подмосковья. В торговых точках нелегальный товар пробивали через кассовый аппарат по специальному штрих-коду под видом шоколада или канцелярских изделий.

В результате обысков стражи правопорядка обнаружили и изъяли более пяти тысяч электронных сигарет, а также никотиновой и табачной продукции без акцизов на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Помимо этого, оперативники нашли и забрали у задержанных электронные носители информации, кассовые аппараты, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность магазинов и выручку от криминального бизнеса в размере около 200 тысяч рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Каждому фигуранту предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжат.

Ранее полиция в Москве задержала подозреваемого в краже электронных сигарет.

МВД РФ Москва 2023
06 декабря 2023, 17:09
СК завел дело после гибели полицейского в ходе стрельбы под Рязанью
РИА «Новости»
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Следственное управления СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в результате стрельбы в селе Высокое. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По данным следствия, уроженец Вологодской области оказал сопротивление полицейским при проведении следственных действий. Он выстрелил из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции УМВД России по Вологодской области.

Действия фигуранта пресекли при поддержки бойцов Росгвардии, нападавшего отвезли в медицинское учреждение.

На место ЧП выехали криминалисты. Следователи начали уголовное производство по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ход расследования взял на контроль глава следственного управления Рязанской области Владимир Никешкин.

О стрельбе в селе Высокое стало известно ранее в среду. Мужчина из окна дома открыл огонь по правоохранителям из ружья. Позднее прокуратура подтвердила гибель полицейского.

Стрельба МВД РФ Полиция Следственный комитет России

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