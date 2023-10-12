«Пил и мог пойти на конфликт». Сосед рассказал о мужчине, в чьей квартире нашли расчлененную женщину

Читайте нас в:

Пил, но гостей не водил По информации «360», хозяин квартиры - 61-летний Николай Ю. Мужчина жил один. В прошлом он был женат, у него остались двое взрослых сыновей от первого брака. На него заводили уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Один из соседей Ющенко рассказал, что мужчина жил в этом доме более 20 лет. С соседями общался нормально - по настроению мог поболтать на лестничной клетке. Но в его характере всегда чувствовалась «упертость». Видно было, что мужчина может пойти на конфликт. Последний раз сосед видел его примерно три недели назад.

В последнее время, по словам собеседника «360», Николай много пил.

«Последнее время трезвым я его не видел. Если более-менее трезвый, то перегар стоит - будь здоров. Или пару раз видел, что он уже на полуавтопилоте двигается», - рассказал житель дома.

При этом соседи практически никогда не видели, чтобы в квартиру мужчины приходили гости.

Труп в ванной Страшную находку в квартире Николая Ю. сделали благодаря его бывшей жене - Венере. Женщина долго не могла дозвониться до бывшего мужа и начала волноваться. По ее словам, мужчина переживал за свое здоровье и просил ее каждый день с ним связываться. Но в течение последней недели он на звонки не отвечал.

«Он однажды - года два или три назад - сказал, что у него рак. Хотя после этого видите, как пил. Возможно, его быстро вылечили. А может быть, он в свете этого действительно просил, чтобы она контролировала - живой ли он, в сознании ли», - предположил сосед.

Венера попросила соседей помочь ей зайти в квартиру, но, как выяснилось, ее ключ не подходил к замку. Женщина вызвала полицию, но сотрудники не стали вскрывать дверь, так как бывшая жена хозяина не прописана в квартире.

Полиция попала в квартиру уже на следующий день. И там вместо хозяина они обнаружил убитую и расчлененную женщину, пакеты с ее частями тела и предполагаемое орудие преступление - режущий предмет.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работать на месте происшествия, изучают улики и пытаются разобраться в обстоятельств произошедшего.

Где находится хозяин квартиры и как он связан с этим жутким преступлением, пока неизвестно.