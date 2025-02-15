15 февраля 2025, 20:43

Певицу Немеляйнен убили в Севастополе

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Певицу Наталью Немеляйнен, вокалистку проекта NEMA, убили в бытовой ссоре в Севастополе. Об этом РИА «Новости» рассказал ее бывший муж Александр.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и заключили под стражу, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. Им оказался 49-летний житель Гагаринского района.

В ночь на 12 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с семейной парой, которая жила по соседству с ним в СНТ «Муссон». Он ударил кирпичом по голове 45-летнюю женщину и ее 36-летнего сожителя.

От полученных травм пострадавшая, которой и была Немеляйнен, скончалась. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за убийство. У погибшей осталась 14-летняя дочь, которую после случившегося передали отцу.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых. Мужчина убил своего соседа по комнате во время конфликта.

Уголовное дело Убийства Преступления Крым Севастополь
15 февраля 2025, 20:43
Мужчина пытался убить пожилого отца в Подмосковье
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Правоохранители задержали 28-летнего жителя Видного по подозрению в попытке убить своего пожилого отца. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Установлено, что 14 февраля подозреваемый находился в квартире со своим отцом. В какой-то момент мужчина ударил родственника по голове, а затем пырнул ножом.

Пенсионеру успел закрыться от сына на балконе и попросить помощи у прохожих. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Мотивы преступления устанавливаются.

В Москве задержали женщину, которая наняла за пять миллионов рублей киллера, чтобы расправиться с бывшим мужем из-за раздела совместно нажитого имущества. Уголовное дело завели по статье о приготовлении к убийству по найму. Пенсионерку отправили в СИЗО на два месяца.

Пенсионеры Преступления Мужчины Видное Квартиры
15 февраля 2025, 15:12
Московский суд арестовал американца за контрабанду наркотиков
РИА «Новости»
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Подозреваемого в контрабанде наркотиков американца Байерса Калоба Уэйна отправили в следственный изолятор на 30 суток. Такое решение по ходатайству следователя принял Солнцевский районный суд Москвы.

В объединенной пресс-службе судов российской столицы сообщили, что американца задержали в аэропорту Внуково после проверки багажа.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФТС уточнил, что 28-летний американец прилетел в Москву из Стамбула 7 февраля.

Во время прохождения таможни на багаж иностранца отреагировала служебная собака по кличке Эврика. В ходе осмотра вещей американца сотрудники нашли мармелад с каннабиноидами.

Пассажир заявил, что сладости с наркотиком ему прописал врач. Но это правоохранителей не убедило и против американца завели уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере.

На этой неделе Россия и США провели обмен заключенными. В Москву вернулся основатель криптобиржи BTC-e Александр Винник , которому грозило пожизненное заключение в США по обвинению в легализации доходов через свою платформу.

Россия отдала задержанного в 2021 году в аэропорту Шереметьево американца Марка Фогеля. В его багаже таможенники нашли наркотики.

США Наркотики Уголовное дело Суд Таможня Россия Аресты Аэропорт Внуково Москва
15 февраля 2025, 14:49
Арестованный по делу о слойках с ртутью признал вину только в отравлении
РИА «Новости»
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Накормивший знакомого слойками с ртутью признал вину только в отравлении соперника. Убивать мужчину он не планировал. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы обвиняемого адвокат Запир Рабаданов.

Он добавил, что Зюзинский суд Москвы отправил его подзащитного в следственный изолятор до 14 апреля.

«Вину он признал только в отравлении, что пытался пытался причинить вред здоровью. То, что покушался на его жизнь - ничего этого не было», - заявил Рабаданов.

Адвокат добавил, что подзащитный виделся с потерпевшим на очной ставке. В ходе общения пострадавший заявил, что никаких претензий к обвиняемому не имеет. Но следователи уголовное дело прекращать не стали.

Рабаданов добавил, что обвиняемый пошел на отравление ртутью из-за девушки. Но отношений у него с ней не было. По словам адвоката, подзащитный просто ее опекал.

Зюзинский суд Москвы в субботу, 15 февраля, арестовал на два месяца обвиняемого в покушение на убийство при помощи закачанной в слойки ртути из градусников.

Пресс-служба прокуратуры Москвы привела заявление обвиняемого, который подчеркнул, что действовал намеренно, так как знал о любви пострадавшего к выпечке.

Суд Адвокаты Преступления Мужчины Аресты Москва
15 февраля 2025, 13:02
Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки
РИА «Новости»
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Суд Югры арестовал до 14 апреля бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Шипилова заключили под стражу до 14 апреля», - заявил источник.

В пятницу в Следкоме сообщили, что бывшего первого замглавы ХМАО задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемый с 2023 по 2024 годы получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению определенных действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.

Кроме того, подозреваемый дал главе одного из муниципальных образований региона незаконные указания региона об оказании необходимого содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК.

ХМАО Суд Коррупция

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