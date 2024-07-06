Петербуржского чиновника заподозрили в коррупции

Жительница Краснодара стала фигуранткой дела о двойном убийстве и похищении. По данным следствия, женщина расправилась с двумя коллегами и насильно удерживала в квартире начальницу. Приятельница одной из погибших в беседе с 360.ru призналась, что не может поверить в случившееся. Что должно было произойти, чтобы пойти на подобное — понять такое немыслимо, подчеркнула она.





«Я не понимаю, что могло произойти» По словам приятельницы одной из погибших, ее подруга никогда не говорила о каких-то проблемах на работе, а на заводе проработала больше 20 лет. Ни с кем никогда не конфликтовала, не повышала голос на коллег. Была очень интеллигентной и спокойной.

«Семейная, очень отзывчивая, очень добрая, такой хороший человек. И семья у нее нормальная. Я вчера так плакала, для меня это вообще шок», - поделилась собеседница 360.ru.

Женщина еще раз подчеркнула, погибшая была очень порядочной и скромной. Поверить в случившееся очень сложно и больно.

«У меня просто в голове не укладывается. Я ничего плохого про нее сказать не могу. Не гулящая, не пьющая, не курящая. Замечательный человек. Я не понимаю, что могло произойти. Я слышала, как она разговаривает по телефону со своими сотрудниками, никогда никому не хамила, не грубила. Да чтобы она кому-то когда-то что-то грубое сказала…» - подчеркнула она.

Заставила коллег выпить неизвестные таблетки По информации Shot , в тяжких преступлениях обвинили кладовщицу местного хлебозавода. Вечером 3 июля она приехала домой к завскладом и застала у нее еще одну коллегу. Запугав женщин игрушечным пистолетом, преступница заставила их выпить неизвестные таблетки , рассказал источник Telegram-канала.

Через некоторое время в эту квартиру приехала их руководитель. Там она обнаружила тело одной из погибших. В этот момент обвиняемая напала на нее, стала угрожать и не давала покинуть дом.

Полицию на место вызвал сын начальницы. Он знал, куда поехала мать, и беспокоился, что та перестала выходить на связь. Тогда молодой человек выдвинулся за ней - на улицу Снесарева. Приехав на место, услышал крики матери из-за двери и сразу обратился к правоохранителям, пояснили в региональном СУ СК.

Прибывшие по вызову полицейские попали в квартиру и там нашли тело второй жертвы кладовщицы.

Обвиняемую отправят на психэкспертизу Против кладовщицы возбудили дело по статье о двойном убийстве и похищении человека. Ей предъявили обвинения. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения.

Точные причины смерти погибших выяснят в рамках судебно-медицинских экспертиз. Помимо этого, для фигурантки дела проведут психолого-психиатрическая экспертизу.