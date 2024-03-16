16 марта 2024, 20:47

Петербурженку арестовали за попытку сорвать выборы коктейлем Молотова

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Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая 15 марта бросила коктейль Молотова в стену дома на Варшавской улице. Ее обвинили в воспрепятствовании работе избиркома, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, местная жительница сговорилась с неустановленными лицами. Злоумышленники планировали поджечь дверь на одном из избирательных участков, чтобы сорвать его работу.

Девушка днем 15 марта пришла к дому по Варшавской, 40, в котором работали избирательные комиссии № 1395 и № 1396, и бросила в стену бутылку с зажигательной смесью. Загорелась табличка с информацией о выборах.

Петербурженке предъявили обвинение по статье 141 УК России «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Она признала вину и настаивала на домашнем аресте. Но суд заключил ее под стражу до 14 мая.

В Тобольске телефонные мошенники выманивали у студента почти два миллиона рублей, а затем вынудили взорвать петарду на избирательном участке. Молодого человека задержали.

Уголовное дело Аресты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 16:45
Прохожий не дал вору украсть 46 млн рублей из иномарки в Москве
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Случайный прохожий предотвратил кражу 46 миллионов рублей из машины, припаркованной на Малой Пироговской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, житель Москвы попросил своего водителя положить крупную сумму в банк. Тот разместил сумку с деньгами в машине, но по дороге заехал пообедать. Этим воспользовался злоумышленник.

Увидев, что в машине никого нет, он разбил стекло в иномарке и вытащил сумку. Это заметил случайный прохожий, который не дал мужчине стащить деньги.

Подозреваемого задержали. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста. Известно, что фигуранту дела 32 года.

Привлечение его к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре, заключили в пресс-службе.

Кражи Москва
16 марта 2024, 04:56
В Москве осудили убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Unsplash
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Хорошевский районный суд Москвы приговорил убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, отправив его в колонию на 14 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе суда.

По данным следствия, прошлой весной осужденный Алексей Змановский находился в квартире Ботикова. В какой-то момент они поссорились. Змановский задушил Ботикова ремнем, а потом скрылся. В суде он признал свою вину.

«Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с установлением соответствующих ограничений», - говорится в сообщении суда.

Ранее жителя Скопина приговорили к 13,5 года лишения свободы за похищение 14-летней девочки. Осенью 2021 года рецидивист домогался до подростка и затолкнул в машину, но девочка смогла сбежать.

Также известно, что жителя Новошахтинска, расстрелявшего семью из четырех человек, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Убийства Суд Приговоры Вакцинация Москва
16 марта 2024, 04:22
Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанного в сугроб мертвеца. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», - уточнил телеканал.

У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу. Водитель не стал близко подъезжать и обратился в полицию.

Прибывшие на место силовики нашли тело только утром. Оно находилось в 600 метрах от дороги, уточнил телеканал. Сейчас полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти погибшего.

В начале марта прохожие наткнулись на труп мужчины на улице Полевой в Тюмени. Очевидцы рассказали, что на место приехала скорая помощь, но спустя время уехала, оставив человека лежать на земле.

Смертность Дороги Мужчины Полиция
16 марта 2024, 02:48
В Дагестане отец погибшего в ДТП ребенка застрелил виновного водителя
РИА «Новости»
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Полицейские задержали жителя села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, который после приговора по делу о гибели его сына в ДТП застрелил подсудимого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РД.

По версии следствия, 15 марта после оглашения приговора Ногайского районного суда, когда осужденный и его адвокат выходили на автостоянку, потерпевший по делу начал стрелять в них из пистолета.

В результате осужденный и его защитник получили смертельные ранения. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Baza, в Ногайском районном суде рассматривалось дело о смертельном ДТП. Водитель сбил 15-летнего подростка, которые ехал на мопеде. Мальчик погиб, виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы. Отец остался недоволен решением суда в отношении виновного в смерти его сына и совершил самосуд.

Жителя Омска застрелили знакомого за отказ одолжить полмиллиона рублей. Злоумышленник убил товарища и украл из его дома ценные вещи.

Дагестан Суд Дети ДТП Водители

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