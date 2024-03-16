Петербурженку арестовали за попытку сорвать выборы коктейлем Молотова

По версии следствия, местная жительница сговорилась с неустановленными лицами. Злоумышленники планировали поджечь дверь на одном из избирательных участков, чтобы сорвать его работу.

Девушка днем 15 марта пришла к дому по Варшавской, 40, в котором работали избирательные комиссии № 1395 и № 1396, и бросила в стену бутылку с зажигательной смесью. Загорелась табличка с информацией о выборах.

Петербурженке предъявили обвинение по статье 141 УК России «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Она признала вину и настаивала на домашнем аресте. Но суд заключил ее под стражу до 14 мая.

В Тобольске телефонные мошенники выманивали у студента почти два миллиона рублей, а затем вынудили взорвать петарду на избирательном участке. Молодого человека задержали.