Петербуржец ушел в гости к другу, через три дня их нашли мертвыми

О пропаже 23-летнего мужчины заявила его мать 9 августа, она рассказала, что три дня назад он ушел к своему товарищу и не вернулся.

«После вскрытия двери в квартире были обнаружены два тела без внешних признаков насильственной смерти», - рассказал собеседник телеканала.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

Тело семилетнего мальчика, пропавшего без вести 26 июля во время отдыха с семьей в Приморском крае, нашли у берега в соседнем районе 1 августа. Взрослые не уследили за ребенком и его унесло в море.