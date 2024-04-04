04 апреля 2024, 23:40

Петербуржец пытался спрятать 140 грамм наркотиков в перчатке, но попался полиции

РИА «Новости»
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Полиция задержала 19-летнего студента в Санкт-Петербурге, когда тот попытался спрятать почти 140 граммов наркотического вещества в перчатке. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, патрульные заметили юношу рядом с домом № 503/1 по Выборгскому шоссе. Он уронил черную перчатку, а внутри оказался прозрачный пакет с белым порошком. Правоохранители задержали подозреваемого и забрали перчатку. Экспертиза показала, что внутри полимерного мешка было запрещенное вещество.

Как отметили в материале, ранее этого студента уже ловили с наркотиками, однако дали только условный срок. Сейчас блюстители порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела против юноши.

Ранее несовершеннолетнюю девушку в Новом Уренгое осудили из-за торговли наркотиками. Она подрабатывала наркокурьером. В один из дней преступница забрала запрещенный препарат из тайника для продажи, но попалась полицейским. В итоге суд приговорил ее к 2,5 года воспитательной колонии.

Наркотики Санкт-Петербург Студенты Полиция
05 апреля 2024, 00:16
Главу подразделения «Лукойла» арестовали по делу о взятке
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы выдал ордер на арест главы структурного подразделения ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям о даче взятки, а также в получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны.

Степанова будут содержать в СИЗО до 6 июня 2024 года. Он проходит по делу высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, которых суд отправил под домашний арест.

Ранее в Москве задержали заместителя руководителя ФТС России, генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Ее подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Суд Коррупция Преступления СИЗО Россия Аресты Москва
05 апреля 2024, 00:13
«Голос в голове». Напавший на главу Мурманской области назвал мотив преступления
РИА «Новости»
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Ранивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании нападавший получил ранение в ногу.

Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», после чего его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Ранее в хирургическое отделение Балашихинской больницы попал мужчина, который получил ранение ножом в сердце. Он потерял около двух литров крови. Врачи провели операцию на органе, несмотря на то, что сердцебиение не прекращалось. Пациента выписали из больницы.

Больницы Преступления Россия
04 апреля 2024, 23:17
Обвиняемый в вымогательстве Гриценко предстанет в России перед судом
РИА «Новости»
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Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве, доставили в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину экстрадировали из Турции. В России обвиняемый предстанет перед судом.

В ведомстве ранее сообщали, что весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства средств у бизнесмена, который занимался лицензированием компаний. Злоумышленники получили 2,4 миллиона рублей, затем Гриценко скрылся. В результате слаженных действий Генпрокуратуры и компетентных органов Турции удалось добиться экстрадиции россиянина на родину.

В начале марта в Екатеринбурге вынесли приговор пятерым членам ОПГ, которые занимались вымогательством и похищением людей. Банда состояла из молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет.

Генпрокуратура РФ Турция Суд Преступления Россия
04 апреля 2024, 19:41
Обвиняемого в вымогательстве россиянина экстрадируют из Турции
Pxhere
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Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере, экстрадируют из Турции на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства денег у предпринимателя, который занимается лицензированием фирм. Мужчина и его сообщники угрожали бизнесмену расправой из-за несуществующего долга в размере 200 миллионов рублей.

Обвиняемые получили 2,4 миллиона рублей, после чего Гриценко скрылся. Правоохранители объявили его в международный розыск. Мужчину задержали в Турции.

«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Турции удалось добиться решения о выдаче Гриценко в Россию», - отметили в ведомстве.

В Тюмени поймали криминального авторитета , промышлявшего вымогательством и запугиванием предпринимателей. Мужчина имел статус «смотрящего» в преступной иерархии.

Турция Преступления Мужчины Деньги

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