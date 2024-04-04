Петербуржец пытался спрятать 140 грамм наркотиков в перчатке, но попался полиции

По данным журналистов, патрульные заметили юношу рядом с домом № 503/1 по Выборгскому шоссе. Он уронил черную перчатку, а внутри оказался прозрачный пакет с белым порошком. Правоохранители задержали подозреваемого и забрали перчатку. Экспертиза показала, что внутри полимерного мешка было запрещенное вещество.

Как отметили в материале, ранее этого студента уже ловили с наркотиками, однако дали только условный срок. Сейчас блюстители порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела против юноши.

Ранее несовершеннолетнюю девушку в Новом Уренгое осудили из-за торговли наркотиками. Она подрабатывала наркокурьером. В один из дней преступница забрала запрещенный препарат из тайника для продажи, но попалась полицейским. В итоге суд приговорил ее к 2,5 года воспитательной колонии.