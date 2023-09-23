Петербуржец из ревности зарезал жену на глазах у дочерей

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По информации правоохранителей, 17-летняя девушка позвонила в полицию Приморского района накануне в 19:20 и рассказала, что ее отец напал с ножом на мать. Это произошло в доме № 30 на Суздальском шоссе. Когда приехали полицейские, 39-летняя женщина уже не дышала. На ее теле обнаружили множество ножевых ран.

Правоохранители задержали 44-летнего мужа хозяйки дома. Его тоже доставили в медучреждение - у мужчины порез на левой руке и повреждено сухожилие. О том, к кому именно он приревновал жену и почему, информации нет.

По информации портала 78.ru , при убийстве присутствовала и вторая, младшая дочь, которой всего восемь лет. По предварительным данным, сейчас девочки у бабушки, обе в шоковом состоянии.