Петербуржец из ревности зарезал жену на глазах у дочерей

23 сентября 2023, 10:57
РИА «Новости»
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Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены на глазах у дочерей. Преступление произошло на почве ревности, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, 17-летняя девушка позвонила в полицию Приморского района накануне в 19:20 и рассказала, что ее отец напал с ножом на мать. Это произошло в доме № 30 на Суздальском шоссе. Когда приехали полицейские, 39-летняя женщина уже не дышала. На ее теле обнаружили множество ножевых ран.

Правоохранители задержали 44-летнего мужа хозяйки дома. Его тоже доставили в медучреждение - у мужчины порез на левой руке и повреждено сухожилие. О том, к кому именно он приревновал жену и почему, информации нет.

По информации портала 78.ru , при убийстве присутствовала и вторая, младшая дочь, которой всего восемь лет. По предварительным данным, сейчас девочки у бабушки, обе в шоковом состоянии.

Санкт-Петербург Убийства МВД РФ
«Набор для зомби-апокалипсиса». Житель Пермского края нашел оружейный арсенал в новом доме
22 октября 2023, 22:58
Freepik
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Житель Пермского края нашел под лестницей в купленном коттедже большое количество стрелкового оружия и гранат. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина купил участок с небольшим домом в деревне Кичаново. Коттедж продала местная жительница, раньше он принадлежал ее мужу, умершему примерно год назад.

Когда новый хозяин вселился в дом и стал обживаться, то посмотрел под лестницу. Там оказалась тяжелая спортивная сумка, внутри которой лежал целый арсенал оружия. Как отметили авторы канала, его количества хватило бы для убийства целой улицы в Кичаново.

В сумке находилось около тысячи патронов разных калибров, несколько автоматов АК-74 и АКМ, двустволка-обрез из охотничьего ружья и гранаты: одна - РГД-5 с запалом, а другие две РГ-42. Как рассказали соседи по участку, бывший хозяин дома часто говорил о зомби-апокалипсисе. Также новый владелец обнаружил диски со старыми фильмами на эту тему.

Опасную находку передали правоохранительным органам. Полицейские выяснили, что у скончавшегося хозяина дома не было лицензии. После происшествия возбудили дело по статье «Незаконное хранение оружия». Новый владелец участка думает об отмене сделке по покупке дома из-за вероятного криминального прошлого предыдущего владельца.

Ранее полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным регионального МВД, у него изъяли два сигнальных револьвера, двуствольное охотничье ружье и травматический пистолет.

Пермский край Оружие
Еще двух «треш-блогеров» отправили под стражу в Петербурге
22 октября 2023, 15:00
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд Санкт- Петербурга отправил под стражу еще двоих «треш-блогеров», которые избивали прохожих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Одного иностранца и уроженца Челябинской области задержали накануне. По данным следствия, они и еще несколько человек с 12 по 13 октября избили прохожего у дома № 51 на Ленинском проспекте. Обвиняемые снимали свои действия на камеру и выкладывали ролики в Сеть.

Приезжий из ближнего зарубежья просил дать ему подписку о невыезде или запрет определенных действий, но его вместе с товарищем заключили под стражу до 17 декабря. Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу четвертого фигуранта дела о нападении на петербуржцев.

До этого полиция Северной столицы задержала группу подростков, которые избивали случайных прохожих на камеру. Правоохранители также установили первых двух пострадавших от действий злоумышленников. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и подросток из Московского района Петербурга.

Санкт-Петербург Суд
Работники омского детдома, где избили 16-летнюю девушку, попали под уголовное дело
22 октября 2023, 11:24
Соцсети
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников Большеуковского дома детства в Омской области, где избили 16-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Видео с избиением появилось в Сети еще в сентябре. По предварительным данным, сверстница решила таким образом наказать девушку за опоздание на ужин. Кроме того, пострадавшую заставили мыть сантехнику. Другие воспитанники учреждения сняли происходящее на камеру и выложили кадры в интернет.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи работают на месте и проверяют информацию о том, что случай избиения в детдоме мог быть не единственным.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», - указали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девятиклассники из Химок избивают сверстников в московском «Авиапарке». В результате их действий пострадали как минимум четыре школьника.

Дети Видео Сибирь Избиения
Полиция задержала подозреваемую в убийстве москвича
21 октября 2023, 11:04
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Правоохранители задержали 49-летнюю москвичку по подозрению в убийстве ее знакомого. Мужчина умер в квартире на Ереванской улице. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, женщина поссорилась со знакомым, к которому пришла в гости, и зарезала его ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

«Привлечение женщины к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре», - отметили в пресс-службе.

Ранее в деревне Крюково в Подмосковье обнаружили тела членов семьи музыканта Стаса Намина, который основал группы «Парк Горького» и «Цветы». По подозрению в убийстве сотрудники МВД задержали родственника исполнителя - ранее судимого Романа Новикова. Москвича отправили под стражу на три месяца до ожидания приговора суда. Подозреваемый сознался в своем преступлении и признался, что убил родственников из-за давней ссоры.

Убийства Москва 2023

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