Петербуржца задержали за истязание ребенка-инвалида
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении своего пасынка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
«Сожитель матери на почве неприязненных отношений нанес побои ее 10-летнему сыну», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время пострадавший ребенок находится в детской городской больнице. Его состояние оценили как средней степени тяжести.
Правоохранители провели задержание 24-летнего подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник «360» рассказал, что пьяный житель Красносельского района нанес пасынку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем попытался задушить его полотенцем. Агрессора успела остановить сожительница.
Органы опеки уже направили иск о лишении родительских прав матери мальчика в Красносельский районный суд. Она состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.