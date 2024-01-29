29 января 2024, 19:04

Петербуржца задержали за истязание ребенка-инвалида

РИА «Новости»
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Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении своего пасынка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Сожитель матери на почве неприязненных отношений нанес побои ее 10-летнему сыну», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в детской городской больнице. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Правоохранители провели задержание 24-летнего подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник «360» рассказал, что пьяный житель Красносельского района нанес пасынку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем попытался задушить его полотенцем. Агрессора успела остановить сожительница.

Органы опеки уже направили иск о лишении родительских прав матери мальчика в Красносельский районный суд. Она состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ Полиция Избиения
29 января 2024, 19:42
Мобилизованный получил срок за дезертирство в Петербурге
РИА «Новости»
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Военный суд приговорил мобилизованного, который не вернулся осенью в подразделение, к семи годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина не явился из увольнения в подразделение войсковой части без уважительных причин. При этом он стал скрываться от командования и правоохранителей.

Подсудимый неофициально устроился разнорабочим на строительные площадки, а после этого работал рыболовом в Ленинградской области. Его задержали в октябре 2023 года. На суде мужчина заявил, что рассчитывал на прекращение мобилизации и дальнейшее освобождение от наказания.

На Сахалине военнослужащего получил 13 лет колонии строгого режима за дезертирство и кражу.

Он сбежал из воинской части в октябре 2022 года. Правоохранители поймали дезертира при попытке сменить документы.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ Полиция Избиения
29 января 2024, 16:26
Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.

В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине - мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.

В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.

Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка , который убил пять человек.

Убийства Дети Следственный комитет России Красноярский край
29 января 2024, 15:12
Мошенники заставили российскую учительницу пойти на преступление и теракт
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Учительницу начальных классов школы Чебоксар задержали при попытке поджога учебного заведения. Перед этим педагог записала видеообращение со словами поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба чувашского главка Следственного Комитета России.

По данным ведомства, ролик учительница распространила среди своих учеников. В распоряжении «360» оказались скандальные кадры. На видео сотрудница учебного заведения сообщила, что действовала по заданию «сотрудника ФСБ» и «представителя Совета Безопасности». Она пояснила, что ей дали позывной Голова два уха.

«Мой путь воина-самурая длится более четырех месяцев. За это время я прекратила кредиты во всех банках, прекратила выдачу всех микрозаймов, завалила свою квартиру, избавилась от всех украшений, украла два браслета в магазине», - рассказала учительница.

По данным следствия, после распространения записи женщина с использованием горючей жидкости совершила поджог школы. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о теракте, по которому учительница пока проходит подозреваемой. В ходе допроса женщина заявила, что действовала по указанию неустановленных лиц, которые связывались с ней по телефону.

По их указанию она брала кредиты, а деньги переводила на неизвестные счета. В рамках расследования криминалисты установят личности причастных на финансирование терроризма.

Глава управления образования Чебоксар Алексей Лукшин в своем Telegram-канале заявил, что учительница попала под влияние мошенников. Он подчеркнул, что поджог не сказался на работе учебного заведения и работа школы идет в штатном режиме. Угрозы для учеников нет. Управление вместе с директорами школ проведет совещание по профилактике случаев мошенничества среди педагогов.

Школы Терроризм Преступления Учителя СК РФ Чувашия
29 января 2024, 13:39
Экс-следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего следователя столичного главка Следственного комитета России Левона Агаджаняна виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Агаджанян расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

По информации следствия , во время расследования Агаджанян подделал некоторые протоколы и подменил гильзы. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех оппонентов подозреваемых. Впоследствии дела против них закрыли.

Ранее по этому делу коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион».

Стрельба Следственный комитет России Москва

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