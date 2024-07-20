20 июля 2024, 15:50

Петербургский бизнесмен недосчитался 10 млн рублей после визита домушников

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Деловая поездка на пять дней дорого обошлась предпринимателю из Санкт-Петербурга. После возвращения в квартиру он увидел пустой сейф, где хранил 10 миллионов рублей. Подробности кражи у бизнесмена сообщила «Фонтанка».

По данным издания, квартира предпринимателя находится на 23-м этаже жилой высотки на проспекте Космонавтов. Сигнализацию мужчина в квартиру не устанавливал и уехал по делам на пять дней, понадеявшись на надежность входной двери и сейфа.

Но никакие препятствия домушников не остановили. После проникновения в квартиру они взломали хранилище и забрали лежавшие там миллионы.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Криминалисты сейчас выясняют, как воры проникли в квартиру предпринимателя.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям, что на время летних отпусков количество квартирных краж увеличивается. Чтобы не стать жертвой домушников, ведомство посоветовало установить охранную сигнализацию с камерами видеонаблюдения, а также оборудовать надежную дверь с двумя и более замками. Кроме того, необходимо плотно закрывать окна и балконные двери, а также застраховать свою недвижимость от незваных гостей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Кражи Бизнес Деньги
20 июля 2024, 16:40
Дело завели в Удмуртии после ДТП с участием двух автобусов с семью пострадавшими
РИА «Новости»
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В Удмуртии завели уголовное дело после аварии с участием двух пассажирских автобусов в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственого комитета по региону.

ЧП произошло ранее в субботу на улице Удмуртской в Ижевске. В результате столкновения одного из автобусов со световой опорой травмы получили семь пассажиров, пять из которых доставили в больницу. После он столкнулся с другим автобусом, который двигался в попутном направлении.

Следователи ведут производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования уголовного дела СК выполнит комплекс следственных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека пострадали и двое погибли в ДТП на трассе М-2 в Подольске с участием легковушки и «Газели».

ДТП Удмуртия Автобусы
20 июля 2024, 16:06
Суд арестовал еще двух напавших на депутата Госдумы Матвеева в Самаре
РИА «Новости»
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Обвиняемые в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева трое молодых людей отправились в следственный изолятор Самары до 17 сентября. Об этом народный избранник написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что первым арестовали подростка, который входил в число нападавших. Вторым стал трижды судимый за кражи и грабежи рецидивист.

По словам Матвеева, по всем прошлым делам производство прекратили после примирения сторон с согласия следствия и прокурора.

Для третьего участника нападения понадобился переводчик. По-русски молодой человек не говорил.

«Свидетели говорят, что до того, как мы с водителем решили их остановить, они избили четыре-пять человек, включая конфликт на пляже, водителя маршрутки и посетителей магазина», - уточнил Матвеев.

Депутат не исключил, что число пострадавших может быть больше. Он призвал всех, кто узнал участников нападения, обратиться к следователям для дачи показаний.

Группа мигрантов напала на депутата Матвеева в Самаре в минувший четверг, 18 июля. Он пояснил, что увидел, как молодые люди нападали на прохожих, и решил их остановить, но сделать ничего не успел, так как ему нанесли сильный удар по голове.

Изначально самарские следователи завели против задержанных уголовное дело о хулиганстве. Но после вмешательства председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина переквалифицировали статью на покушение на убийство.

Уголовное дело Суд Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Аресты
20 июля 2024, 14:57
Блогера Эдварда Била арестовали за похожую на полицейскую форму одежду
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Пранк о несуществующей «самокатной патрульной службе» закончился для блогера Эдварда Била 13 сутками административного ареста. Под стражу автора идеи отправил Мещанский суд Москвы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов столицы, Била признали виновным в мелком хулиганстве.

«Эдуард Билль (более известный как Эдвард Бил) находился в центре города в одежде, схожей с формой сотрудника полиции, на которой каких-либо отличительных знаков не нанесено», - указали в судебной инстанции.

Эдварда Била в костюме, схожем с формой сотрудника Госавтоинспекции, в компании так же одетого друга заметили катающимся на электросамокате в Одинцовском городском округе.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что начали проверку о соблюдении правил дорожного движения во время съемок ролика блогера.

Также в ведомстве добавили, что процессуальную проверку организовало территориальное управление МВД за незаконное ношение блогером формы сотрудника правоохранительных органов.

Суд Блогеры Аресты Эдвард Бил Москва
20 июля 2024, 08:19
Фигурант дела Иванова пожаловался на проблемы со здоровьем
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Фигурант уголовного дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин попросил суд смягчить ему меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«У Бородина есть заболевания, а именно аритмия сердца и гипертония, в связи с чем его защита просит избрать меру пресечения в виду подписки о невыезде и надлежащем поведении либо домашнего ареста», - говорится в документе.

Басманный суд Москвы продлил арест Бородину и Иванову до 23 сентября. Также по делу проходит совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса, следствие подозревает его и Бородина во взятках в особо крупном размере.

Ранее ФАС подала иск на 17 миллионов рублей к «Олимпситистрою» по делу Тимура Иванова.

Суд Коррупция

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