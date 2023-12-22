Петербургские таможенники нашли в бананах 100 кг кокаина

В порт причалили контейнеровозы из Бельгии с бананами. Во время досмотра в них обнаружили наркотики. Брикеты с кокаином весом 100 килограммов спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки контейнеров.

Таможенники сообщили о возбуждении двух уголовных дел по части четвертой статьи 229.1 УК России «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере». Материалы передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали участника группировки, которая занималась контрабандой. У него изъяли серьги, браслеты, кольца и цепочки стоимостью 23 миллиона рублей.