Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток

«В чем взятка? Не пойму, что я взял? Обвинение не конкретно. Виновным себя не признаю», - ответил на вопрос судьи Умнов.

Семенов и Абакумов также заявили, что не считают себя виновными. Сторона обвинения в суде уточнила, что сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Бывшего замначальника ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора в отставке Абакумова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ленинградской области и Санкт-Петербургу генерал-майора Семенова, а также помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова арестовали в июле 2022 года.

Тогда им вменили обвинение по статье о превышении должностных полномочий, но затем переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.