Петербургская «банда мигрантов» оказалась тремя школьниками с игрушечным пистолетом

Полиция провела расследование и выяснила, что подростки поссорились из-за девушки и устроили драку. Их потасовку в Сети представили как иллюстрацию к сообщению о «новой банде мигрантов».

По данным МВД, трое школьников являются петербуржцами, живущими на юго-западе города. Они учатся в разных школах, но являются соседями и друзьями.

«Выяснилось, что запечатленная на видео драка произошла три месяца назад, а причиной стала ссора из-за девушки. Удивленные приятели сообщили полицейским, что уже давно „проехали“ этот инцидент и продолжают дружить», - отметили в пресс-службе.

Пистолет, который появлялся в ролике, оказался игрушечным. Со школьниками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Ранее в Сети появилась информация о появлении в Петербурге банд, терроризирующих местное население. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».