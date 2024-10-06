06 октября 2024, 11:31

Петербургская «банда мигрантов» оказалась тремя школьниками с игрушечным пистолетом

Пресс-служба МВД
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Петербургские правоохранители установили личности школьников, которые стали героями ролика к фейковой новости о возникновении в городе новой банды мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Полиция провела расследование и выяснила, что подростки поссорились из-за девушки и устроили драку. Их потасовку в Сети представили как иллюстрацию к сообщению о «новой банде мигрантов».

По данным МВД, трое школьников являются петербуржцами, живущими на юго-западе города. Они учатся в разных школах, но являются соседями и друзьями.

«Выяснилось, что запечатленная на видео драка произошла три месяца назад, а причиной стала ссора из-за девушки. Удивленные приятели сообщили полицейским, что уже давно „проехали“ этот инцидент и продолжают дружить», - отметили в пресс-службе.

Пистолет, который появлялся в ролике, оказался игрушечным. Со школьниками и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Ранее в Сети появилась информация о появлении в Петербурге банд, терроризирующих местное население. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Санкт-Петербург Мигранты Школьники Полиция
05 октября 2024, 21:52
Петербургского чиновника задержали при получении взятки с поличным
РИА «Новости»
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В петербургском кафе в Дегтярном переулке задержали с поличным чиновника, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Чиновник уже успел получить в качестве взятки 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков. Его задержали, когда посредник доплачивал еще 1,5 миллиона рублей.

«Большая часть передаваемых денег заранее была заменена оперативниками на муляж, однако задержанный об этом не знал», - заявили в МВД.

Пресс-служба городского главка СК уточнила, что по подозрению в получении взятки задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова.

Ранее в Москве избрали меру пресечения в отношении адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по подозрению во взяточничестве. Их заключили под стражу до 3 декабря.

Санкт-Петербург Чиновники
05 октября 2024, 15:21
Подозреваемых во взяточничестве московских адвокатов арестовали
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Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения в отношении адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова, подозреваемых по делу о взяточничестве. Их заключили под стражу до 3 декабря, сообщила пресс-служба суда.

Московские юристы проходят по статье «Посредничество во взяточничестве». Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте подозреваемых.

Адвокатов задержали при получении взятки в особо крупном размере, им грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, они просили 30 миллионов за решение вопроса по изменению меры пресечения на домашний арест своему клиенту, сообщил РЕН ТВ.

Ранее суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Его подозревают во взяточничестве. По версии обвинения, подсудимый получил 37 миллионов рублей за заключение госконтракта на дорожные работы. В посредничестве при получении взятки подозревают министра транспорта Башкирии Александра Клебанова.

Адвокаты Коррупция Москва
05 октября 2024, 04:13
МВД объявило в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Знаменскую
РИА «Новости»
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Редактора новостного интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в базе розыска МВД.

«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в карточке.

Знаменская является выпускающим редактором издания, специализируется на журналистских расследованиях в сфере ЖКХ. Последний материал под ее авторством вышел на сайте 3 октября.

В сентябре МВД объявило в розыск четырех участниц группы Pussу Riot. В базу внесли Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер. Уголовное дело могли возбудить по статье о финансовом терроризме.

ЖКХ МВД РФ
04 октября 2024, 23:15
Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению во взяточничестве
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Полиция задержала в Москве двух адвокатов. Их подозревают в получении взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката <…>, с которыми проводятся следственные действия», - рассказал собеседник агентства.

Подробности дела не разглашаются. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Дагестане задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В 2019 году чиновник оказал услугу застройщику, оценив ее в 3,9 миллиона рублей.

Уголовное дело Адвокаты Коррупция Москва

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