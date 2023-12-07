07 декабря 2023, 14:03

Песков призвал разобраться в причинах стрельбы в Брянске

РИА «Новости»
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Ответственным лицам необходимо определить, почему не сработали ранее принятые меры безопасности в ситуации со стрельбой в брянской гимназии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Правоохранительным органам следует разобраться в этой трагедии, что они уже начали делать. Но для начала необходимо определить, почему уже принятые меры безопасности не сработали. Давайте не забывать, что их прорабатывали специалисты», - сказал он.

Песков отметил, что не нужно давать преждевременные заключения о причинах ситуации.

Утром в четверг в Брянской гимназии произошла стрельба, которую открыла восьмиклассница из принесенного из дома помпового ружья. Пострадали пять человек, еще один подросток погиб. Сама стрелявшая закончила жизнь самоубийством , писал RT.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что месте ЧП обнаружили записку стрелявшей , в которой она дважды отметила необходимость «встретиться с другом».

Стрельба Школы Дмитрий Песков
07 декабря 2023, 15:22
Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича
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Сотрудники уголовного розыска Москвы провели успешную операцию по задержанию группы молодых людей, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной информации, один из злоумышленников познакомился с жертвой в интернете, а после - встретился на Новослободской улице. Затем он посадил мужчину в машину, где находился его соучастник, и угрозами вынудил его перечислить крупную сумму денег. Мужчина перевел 100 тысяч рублей на счет, принадлежавший одному из преступников. Затем его высадили на 1-й Миусской улице и уехали.

Подозреваемых - трех мужчин 19-20 лет и 22-летнюю девушку - задержали в Самаре. Им предъявили обвинение. Молодых людей заключили под стражу, женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее другие злоумышленники вымогали у актрисы Полины Денисовой, героини сериала «Папины дочки» , миллион рублей.

МВД РФ Преступления Москва 2023
07 декабря 2023, 14:45
Полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово
Unsplash
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Транспортные полицейские обнаружили у пассажира из аэропорта Домодедово наркотические препараты. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.

Водитель такси подошел к сотрудникам ЛУ МВД России в Домодедово и попросил о помощи. Он рассказал, что его пассажиру стало плохо во время поездки, и он потерял сознание.

Стражи правопорядка оперативно доставили мужчину до ближайшего медучреждения. В больнице выяснили, что он был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Во время осмотра личных вещей пострадавшего нашли сверток и коробку с порошкообразным веществом, а также таблетки и капсулы. Среди изъятых вещей обнаружили мефедрон весом почти четыре грамма и психотропный препарат прегабалин.

По предварительным данным, россиянин 1990 года рождения приехал в Москву, чтобы отдохнуть, а наркотики приобрел при помощи приятеля, но не рассчитал дозировку.

«Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве.

Наркотики Аэропорт Домодедово Москва 2023
07 декабря 2023, 14:26
ФСБ задержала исполнителя взрыва на БАМе
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ России раскрыли теракт в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В рамках расследования уголовного дела задержали гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Во время следственных мероприятий задержанный признался, что действовал по указанию Украины, уточнили в ведомстве.

Известно, что подозреваемый совершил подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов, которые перевозили нефтепродукты.

По информации ЦОС ФСБ, он получил задание достать из тайника взрывные устройства и доставить их в Бурятию. Бомбы сработали, когда железнодорожные составы шли по БАМ, после чего загорелись цистерны с топливом.

В результате действий злоумышленника транспортная магистраль была временно заблокирована. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, проверяя задержанного на причастность к другим диверсиям в России.

Ранее следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте квалифицировали взрыв в тоннеле БАМ как теракт. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ
07 декабря 2023, 14:20
«Вопрос для наших правоохранителей». Песков — об убийстве Ильи Кивы
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы начали расследование убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Информацией об этом деле владеют только они, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием. Любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», - сказал он.

Тело бывшего украинского депутата нашли 6 декабря в Одинцовском округе. Его убили двумя выстрелами. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за преступление, в Главном управлении разведки назвали его спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Совфеде квалифицировали убийство как террористический акт и призвали международное сообщество соответствующим образом отреагировать. В Госдуме заявили, что молчание Запада подтвердит следование двойным стандартам.

Уголовное дело Убийства Дмитрий Песков Убийство Ильи Кивы в Подмосковье

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