Песков призвал разобраться в причинах стрельбы в Брянске

«Правоохранительным органам следует разобраться в этой трагедии, что они уже начали делать. Но для начала необходимо определить, почему уже принятые меры безопасности не сработали. Давайте не забывать, что их прорабатывали специалисты», - сказал он.

Песков отметил, что не нужно давать преждевременные заключения о причинах ситуации.

Утром в четверг в Брянской гимназии произошла стрельба, которую открыла восьмиклассница из принесенного из дома помпового ружья. Пострадали пять человек, еще один подросток погиб. Сама стрелявшая закончила жизнь самоубийством , писал RT.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что месте ЧП обнаружили записку стрелявшей , в которой она дважды отметила необходимость «встретиться с другом».