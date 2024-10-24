Первые задержания прошли в Коркине на фоне цыганского погрома

Бывший педагог Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова трагически погибла в Москве. На искусствоведа в ее же квартире напал пьяный мигрант. Приезжий попал в жилище случайно, а после избиения женщины просто уснул. Подробности случившегося узнал «Регнум».

Умерла не приходя в сознание По информации источника агентства, на Кирсанову напали ночью 20 октября. Местные жители обратились в полицию и сообщили о неадеквате, который хулиганил в подъезде одного из домов на Открытом шоссе.

Когда на место прибыли полицейские, дебошир уже успел проникнуть в одну из квартир и устроить внутри настоящий погром. Но с места преступления сбежать не смог из-за своего невменяемого состояния. При осмотре жилья правоохранители обнаружили и сильно избитую пожилую Раису Кирсанову.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица.

Пациентку поместили в нейрореанимацию, врачи прилагали все возможные усилия, но не смогли спасть ее жизнь. Кирсанова умерла не приходя в сознание, подчеркнул собеседник «Регнума».

Подозреваемый - приезжий из Киргизии Подозреваемого в избиении женщины задержали. Им оказался 39-летний гражданин Киргизии по имени Акылбек. В дом к известному искусствоведу он попал случайно.

По данным источника издания, мужчина приехал на Открытое шоссе, чтобы увидеться с другом. Тот должен был подогнать ему работу. Но не срослось - никаких вариантов Акылбек приятель не предложил.

Тогда расстроенный иностранец пошел в магазин, купил спиртное и стал заливать горе, пока не напился до совершенно неадекватного состояния. После этого он начал шататься по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир.

«По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на нее с кулаками», - добавил источник «Регнума».

Все, что произошло той ночью, гражданин Киргизии забыл. По крайней мере, теперь пытается убеждать в этом следователей. Против него возбудили дело об убийстве и нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия.

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, подчеркнул собеседник агентства.