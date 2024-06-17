17 июня 2024, 21:07

Первого вице-мэра Орла задержали по делу о коррупции

РИА «Новости»
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Силовики задержали первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова в рамках расследования уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подтвердил факт задержания и уточнил, что чиновник проходит по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По данным издания «Орловские новости» , речь идет о деле местных перевозчиков, которые добились возбуждения уголовного дела. Потерпевшими по нему проходит семья Кривовых.

Они записали видеообращение, в котором заявили, что на протяжении нескольких лет передавали должностному лицу в администрации города 100 тысяч рублей в месяц для сохранения возможности вести работу.

Когда они обратились в правоохранительные органы, то мэрия расторгла с ними договор о пассажирских перевозках в одностороннем порядке. Внимание на историю обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и потребовал от главы областного главка доложить о ходе расследования.

В первой половине июня суд Иванова отправил под стражу бывшего главу департамента строительства и архитектуры региона Александра Батурина. Его заподозрили в растрате 12 миллионов рублей при капитальном ремонте кинотеатра «Современник». Чиновник выплатил подрядчику всю сумму, но дальше проектной документации работа не пошла.

Уголовное дело Коррупция Чиновники
17 июня 2024, 20:55
Всем фигурантам дела об убийстве байкера в Люблине продлили арест
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Басманный суд продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По решению суда, обвиняемые будут находиться под стражей до 18 сентября 2024 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

По предварительной версии, Шахин и Шахрат Аббасовы избили и ранили ножом молодого человека, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во время обысков в доме предполагаемого убийцы правоохранители нашли более 44 миллионов рублей.

Позже стало известно, что отец Аббасова хотел договориться с родственниками убитого , чтобы замять дело. Мать погибшего москвича рассказала, что ей и ее семье поступали угрозы от родственников обвиняемых.

Уголовное дело Убийства Суд Аресты Москва
17 июня 2024, 20:44
Россиянка бросила ребенка в коляске на парковке ЖК и попала на видео
Телеканал «360»
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Приехавшая в Тулу из поселка Скуратово пьяная мать оставила на парковке ЖК «Северная Мыза» ребенка в коляске. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, женщину часто видели на улицах после распития алкоголя.

По его словам, за несколько часов до момента оставления ребенка мать пыталась завезти коляску с ним в дом, но справиться не смогла: находилась в невменяемом состоянии. Позже протрезвевшая женщина обратилась в полицию с заявлением, что ребенка у нее украли.

Когда в ситуации начали разбираться местные жители, она уже успела купить алкоголь и встретиться с подругами.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер наблюдения парковки жилого комплекса. На них женщина еле держится на ногах. В один момент она оставила коляску с ребенком, которая поехала по дороге. Мать успела ее перехватить, а после того, как нашла место для «парковки», оставила коляску и ушла в неизвестном направлении.

Областной главк Следственного комитета по итогам проверки возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. В ведомстве заявили, что в рамках расследования установят все обстоятельства происшествия. Ребенка временно передали в больницу.

В середине мая полицейские Краснодара задержали мать из Сургута, которая оставила трехлетнюю дочь в местном магазине , а сама села на поезд до Санкт-Петербурга. В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что женщину пришлось снимать прямо из едущего состава.

Уголовное дело Дети Алкоголь Следственный комитет России
17 июня 2024, 13:06
Судебный процесс по делу Гершковича будет закрытым
РИА «Новости»
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Уголовное дело против американского журналиста Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд. Первое заседание по нему состоится 26 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

Гершкович - сотрудник газеты The Wall Street Journal.

Его задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года.

Против американца возбудили дело о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ занимался сбором секретной информации об оборонном предприятии «Уралвагонзавод» и его работе по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие провело следственное управление ФСБ.

Процесс по делу Гершковича в Свердловском областном суде будет проходить в закрытом режиме, подчеркнули в пресс-службе.

В феврале этого года оценку работе сотрудника WSJ в беседе с журналистом Такером Карлсоном дал президент Владимир Путин.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», - подчеркнул глава государства.

Также он не исключил, что российская сторона освободит фигуранта дела, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.

США Суд Россия Задержание Эвана Гершковича
17 июня 2024, 11:35
Журналистов Анина и Фомину объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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В России объявили в розыск сотрудников издания «Важные истории»*. Главный редактор Роман Анин** и корреспондент Екатерина Фомина стали фигурантами уголовных дел, сообщил RT.

Информация о журналистах появилась в базе розыска МВД России. Фомину и Анина** начали разыскивать по статьям Уголовного кодекса России. В чем именно их обвинили, правоохранители не уточнили.

Анин** возглавлял редакцию «Важных историй»*.

RT выяснил, что издание работало на Organised Crime and Corruption Reporting Project - организацию, финансируемую МИД Великобритании и Госдепом США. Фомина в разное время сотрудничала с «Важными историями»*, «Новой газетой» и телеканалом «Дождь»*.

В Госдуме предложили признать нежелательной работу фонда актера Джорджа Клуни. Его представитель призвала арестовывать российских журналистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

МВД РФ Журналистика Полиция Иноагенты

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