Первого террориста Мирзоева арестовали до 22 мая
Суд арестовал террориста Далержона Мирзоева на один месяц и 28 дней — до 22 мая. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.
Обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall вывели из зала суда. Мирзоев признал вину в полном объеме.
Заседание суда прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. Прокурор поддержал это предложение, возражений не было. На процессе присутствовал переводчик.
Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать беззащитных зрителей. Погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.