Первого террориста Мирзоева арестовали до 22 мая

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Обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall вывели из зала суда. Мирзоев признал вину в полном объеме.

Заседание суда прошло в закрытом режиме по просьбе следователя. Прокурор поддержал это предложение, возражений не было. На процессе присутствовал переводчик.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать беззащитных зрителей. Погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.