24 июня 2024, 06:34

Первого инвестора Rambler и совладельца «Русских фондов» схватили силовики

РИА «Новости»
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Силовики задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева и директора компании Константина Бейрита по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили источники РБК.

Два участника финансового рынка заявили, что Васильева схватили в Тверской области. Он известен как один из основоположников инвестиционного бизнеса в России, первый инвестор Rambler. С апреля 1999 года бизнесмен возглавлял совет директоров инвестиционной группы «Русские фонды», с 2013 по 2016 годы председательствовал в совете директоров Санкт-Петербургской биржи.

По информации издания, задержали также директора «Русских фондов» Бейрита. Источники журналистов заявили, что этим следственные действия связаны с делом в отношении бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Его возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, организованная группа с участием Новицкого задумала под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“». Бизнесмена отправили под домашний арест.

Задержания Уголовное дело Бизнес Аресты Полиция
24 июня 2024, 02:49
Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась в Махачкале и Деобенте
РИА «Новости»
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Активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, полицейские ликвидировали шестерых бандитов. Об этом сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам Меликова, в республики и дальше будут проводиться оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выявления сообщников террористом и участников «спящих ячеек».

Дагестан Стрельба Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 02:35
Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции
РИА «Новости»
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Более 15 сотрудников полиции погибли в результате терактов в Дагестане. Также среди погибших есть несколько гражданских, об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

По его словам, в Махачкале и Дербенте уже завершили активную фазу оперативно-боевых мероприятий. Всего силовики ликвидировали шесть террористов.

Следственные мероприятия в Дагестане будут проводить пока не выявят всех участников «спящих ячеек». Сейчас ситуацию в регионе контролируют органы госвласти и правоохранители.

Дагестан Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 02:21
«Люди выбегали в ужасе». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Телеканал «360»
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Во время нападения вооруженных боевиков на Махачкалу в городе царили паника и хаос. Об этом рассказал «Известиям» очевидец событий.

По словам собеседника газеты, он живет неподалеку от того места, где происходило нападение. Пламя от пожара в синагоге перекинулось на провода, из-за этого они начали искрить и осветили всю улицу.

«Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», - рассказал очевидец.

В воскресенье вооруженные боевики напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В Дербенте террористы убили священника Николая Котельникова и охранника храма. В Махачкале они также убили охранника, но прихожане и священнослужители успели закрыться в здании храма.

Всего во время нападения погибли не менее девяти человек, большинство их них полицейские. В больницы отправили 16 человек , в том числе 13 правоохранителей.

Дагестан Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 01:42
Силовики ликвидировали пятерых боевиков в Дагестане
Телеканал «360»
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В Дагестане полицейские ликвидировали пятерых вооруженных боевиков, которые напали на православные храмы и синагогу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», - сказано в сообщении.

Дагестан Терроризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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