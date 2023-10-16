Первого фигуранта дела о нападениях на прохожих задержали в Санкт-Петербурге

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В Сети распространились ролики, на которых толпа людей нападет на прохожих, избивая и оскорбляя их. В основном группа парней делала это рядом с метро или торговыми центрами.

Утром 16 октября полицейские задержали одного из основных участников событий. Им оказался 18-летний россиянин. Парень рассказал, что нигде не учится, работает на складе.

«За то, что видео с драками выкладывал не своими. <…> Скидывали видео, просили выложить», - рассказал он.

По его словам, видео ему скидывали знакомые, чтобы поднять актив в Telegram-канале. Бизнес закончился, не успев начаться, заявил он. Задержанный заверил, что не участвовал лично в нападениях.

«Поздно понял, что даже если ты не принимаешь участие, то все же лучше не трогать никак эту тему», - добавил он.

Правоохранители продолжают искать остальных участников группы. В частности, администратора Telegram-канала, в котором публиковали видео. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.