Пермяк убил полицейского во время проверки документов

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По данным ведомства, днем 30 мая экипаж ППС, патрулируя город, у поселка Водники заметил подозрительного прохожего. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но его остановили для проверки документов. В этот момент мужчина, достав оружие, выстрелил в живот одному из сотрудников.

Напарнику раненого полицейского удалось обезвредить злоумышленника. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Нападавшего привезли к следователям на допрос. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье предполагаемый наркодилер убил полицейского. Подозреваемый на допросе признал свою вину.