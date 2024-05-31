31 мая 2024, 09:07

Пермяк убил полицейского во время проверки документов

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В Краснодаре пермяк смертельно ранил сотрудника полиции при проверке документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 30 мая экипаж ППС, патрулируя город, у поселка Водники заметил подозрительного прохожего. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но его остановили для проверки документов. В этот момент мужчина, достав оружие, выстрелил в живот одному из сотрудников.

Напарнику раненого полицейского удалось обезвредить злоумышленника. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Нападавшего привезли к следователям на допрос. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье предполагаемый наркодилер убил полицейского. Подозреваемый на допросе признал свою вину.

Убийства Стрельба Краснодар Полиция
31 мая 2024, 07:43
Фигурант дела генерала Кузнецова частично потерял бизнес в Краснодаре
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В Краснодаре закрылись отель, продуктовый магазин и столовая бизнесмена Левы Мартиросяна, фигуранта уголовного дела в отношении начальника главного управления кадром Минобороны генерала Юрия Кузнецова. Мартиросян проходит по делу как предполагаемый взяткодатель. Об этом написало РИА «Новости».

И отель, и магазин, и кафе с одинаковым названием «Рай» расположены на улице Грибоедова. Магазин не работает уже пару недель, кафе, судя по табличке, - «временно». В отеле заявили, что снять номер не получится. Как рассказал владелец общепита по соседству, бизнес-точки Мартиросяна закрылись, поскольку ими «некому руководить».

При этом гостиница «Рай» на улице Братьев Игнатьевых, которая, судя по открытым данным в Сети, тоже принадлежит этому бизнесмену, работает.

По версии следствия, Кузнецов , знакомый с Мартиросяном, небезвозмездно предложил ему оказать «общее покровительство по службе» и совершить некие действия, «которым мог способствовать в силу должностного положения». Обоих арестовали. По данным СМИ, Юрий Кузнецов получил взятку коттеджем на Кубани.

Уголовное дело Краснодар Отели Магазины Бизнес
30 мая 2024, 23:31
Вернуть владельцу. Присвоение потерянного чужого телефона признали кражей
Unsplash
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Присвоение найденного в общественном месте чужого мобильного телефона будет рассматриваться как кража имущества. Об этом сообщили в обзоре практики Верховного суда РФ.

«Противоправное и активное сокрытие найденного имущества - мобильного телефона <…> является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в обзоре.

Нашедшему пропажу порекомендовали вернуть средство связи законному владельцу.

Прецедентом стало дело жительницы Башкирии, которая присвоила чужой мобильник. Женщину нашли и осудили за воровство.

Ранее сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в подмене 11 смартфонов iPhone.

Суд Россия Кражи
30 мая 2024, 18:16
Появилось видео с возможным убийцей работницы трапезной храма
Unsplash
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Подмосковного бездомного подозревают в том, что он зверски убил работницу трапезной храма, зарезав ее ножом. Видеозапись с мужчиной опубликовали в пресс-службе Следственного комитета.

На кадрах видно, что мужчину приводят к следователю. Сотрудница ведомства задает подозреваемому вопрос о том, понимает ли он, почему его задержали.

«Да, я убил», - признался мужчина.

Подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая в православном храме Петра и Павла в Сергиевом посаде. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1973 года рождения. По информации источника 360.ru, задержанный родился в Харькове и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Убийства Преступления Видео Полиция Следственный комитет России
30 мая 2024, 16:40
ФСБ задержала начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля
РИА «Новости»
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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СК.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Он подозревается в совершении пяти преступлений», - добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при возведении домов выявили нарушения требований безопасности.

Ранее ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его заподозрили в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело Преступления Строительство ФСБ

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