Пермяк месяц насиловал семилетнюю родственницу

В ведомстве уточнили, что с января по февраль 2014 года 52-летний обвиняемый совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетней девочке в одной из квартир в Свердловском районе Перми. Спустя много лет, в 2023 году, девочка осознала, что подверглась насилию, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Состоялись многочисленные допросы свидетелей и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. После проверки показаний обвиняемого и потерпевшей на полиграфе мужчине предъявили обвинение в пяти эпизодах насилия. Он получил 16 лет колонии строгого режима.

Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео. Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой.