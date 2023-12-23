Пермского подростка обвинили в сожжении своей знакомой

В убийстве школьницы подозревают ее знакомого. По версии следствия, подросток привел девочку на пустырь у железной дороги и избил камнями. После этого он облил ее бензином и поджег. Следователи уверены - подросток понимал, что его жертва еще была жива. Поэтому дело по статье «Убийство» переквалифицировали в «Убийство с особой жестокостью». В момент преступления обвиняемый не был пьян или под воздействием наркотиков.

Предполагаемого убийцу арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Адвокаты хотят добиться переквалификации статьи на менее тяжкую, так как обвиняемый утверждает, что в момент сожжения его жертва была уже мертва.

Летом в Пермском крае произошло похожее преступление. Двое подростков облили горючей жидкостью и подожгли 15-летнюю школьницу , которая пришла к ним в гости. Девушку госпитализировали с тяжелыми ожогами, но спасти ее врачам не удалось.