Пермского подростка обвинили в сожжении своей знакомой
Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 16-летней школьницы в поселке Октябрьский в Пермском крае. Об этом сообщила газета «КП-Пермь».
В убийстве школьницы подозревают ее знакомого. По версии следствия, подросток привел девочку на пустырь у железной дороги и избил камнями. После этого он облил ее бензином и поджег. Следователи уверены - подросток понимал, что его жертва еще была жива. Поэтому дело по статье «Убийство» переквалифицировали в «Убийство с особой жестокостью». В момент преступления обвиняемый не был пьян или под воздействием наркотиков.
Предполагаемого убийцу арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Адвокаты хотят добиться переквалификации статьи на менее тяжкую, так как обвиняемый утверждает, что в момент сожжения его жертва была уже мертва.
Летом в Пермском крае произошло похожее преступление. Двое подростков облили горючей жидкостью и подожгли 15-летнюю школьницу , которая пришла к ним в гости. Девушку госпитализировали с тяжелыми ожогами, но спасти ее врачам не удалось.