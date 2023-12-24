24 декабря 2023, 19:30

Пермского лесника и его жену зарубили топором рядом с баней

Unsplash
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Неизвестный жестоко расправился с лесником и его супругой в одном из поселков Октябрьского района в Пермском крае. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Утром 23 декабря на смену не вышел местный житель, который работал лесником. Коллеги пришли к нему домой и увидели рядом с баней окровавленные тела мужа и жены», - рассказали источники издания.

По предварительной версии, семейную пару зарубили топором. Приехавшие на место преступления правоохранители опросили соседей и знакомых погибших.

По словам местных жителей, в доме, где жили лесник и его жена, находилась его племянница. Возможно, убийца ее не увидел. У убитых супругов остались сын, который служит в зоне СВО, и взрослая дочь.

Житель Ростова-на-Дону получил 11 лет за жестокую расправу над матерью четырех детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с женой, привел ее в гараж, где ударил несколько раз ножом, а потом зарубил топором.

Пермский край Убийства
24 декабря 2023, 18:15
Зарезавший эскортницу в Москве мужчина признался в еще одном убийстве
РИА «Новости»
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Задержанный по делу об убийстве 25-летней девушки в доме на Мукомольном проезде в Москве мужчина признался в совершении еще одного убийства. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина 1986 года рождения ночью 23 декабря напал на девушку с ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. Во время допроса подозреваемый сообщил о совершении еще одного убийства.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, убил еще одну девушку», - заявили в прокуратуре.

Фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух лиц, вскоре предъявят обвинения. Прокуратура будет добиваться, чтобы его заключили под стражу.

В пресс-службе московского главка СК заявили, что после убийства 25-летней девушки мужчина причинил себе вред. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Известно, что погибшая занималась эскортом. Ее убийцей оказался ранее судимый за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге мужчина. Предположительно, причиной убийства стала стоимость интимных услуг, которая агрессивному клиенту показалась завышенной.

Незадолго до смерти девушка успела позвонить подруге и попросила вызвать полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, но пострадавшую спасти не удалось.

Убийства Москва 2023
24 декабря 2023, 14:24
Раскрыта личность просившей подругу о помощи убитой девушки в центре Москвы
РИА «Новости»
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Погибшая от рук мужчины в квартире на Мукомольном проезде в центре Москвы работала в эскорте. С ней расправился ранее судимый за убийство и грабеж проституток в Санкт-Петербурге клиент. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Конфликт, по версии канала, возник из-за повышения цены за услуги, о которой заявила девушка. По телефону она назвала одну сумму, но после приезда клиента в квартиру увеличила стоимость. Недовольный мужчина схватился за нож и нанес ей несколько ударов.

Перед нападением эскортница успела набрать подруге по видеосвязи, продиктовала адрес и попросила вызвать полицию, чтобы утихомирить буйного клиента. К моменту визита правоохранителей мужчина уже расправился с девушкой.

После задержания криминалисты выяснили, что подозреваемый в 2010 году ограбил двух сотрудниц сферы интим-услуг в Санкт-Петербурге. Когда женщины пытались его задержать, то он схватился за нож и жестоко расправился с ними.

Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, где он провел 13 лет. На свободу осужденный за двойное убийство вышел в 2023 году и расправился с новой эскортницей.

По данным следствия, после убийства девушки мужчина пытался покончить с собой. Но прибывшие на место полицейские доставили его в больницу. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение в убийстве.

Убийства Москва 2023
24 декабря 2023, 05:05
Убитая в Москве девушка перед смертью позвонила подруге по видеосвязи
РИА «Новости»
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Девушка, убитая сожителем в центре Москвы, перед смертью успела позвонить подруге по видеосвязи и рассказать, что ее убивают. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, девушка сообщила приятельнице, что сожитель ударил ее ножом в шею, после чего она заперлась в комнате. Пострадавшая попросила подругу вызвать полицию, что та и сделала. Но когда полицейские прибыли на место преступления, девушка была уже мертва.

Все произошло ночью 23 декабря в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в центре Москвы. По версии следствия, 37-летний мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей знакомой. Девушка скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Уголовное дело Убийства Преступления Мужчины Полиция Следственный комитет России
24 декабря 2023, 03:12
Мужчина при ссоре зарезал девушку в центре Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина во время ссоры зарезал девушку в квартире в центре Москвы, а потом ранил сам себя. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.

«Ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на Мукомольном проезде в городе Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке», - уточнили в ведомстве.

Потерпевшая скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, идет расследование, скоро назначат ряд судебных экспертиз.

Ранее мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку , игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Убийства Поножовщины Следственный комитет России Москва 2023

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