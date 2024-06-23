Перестрелка от первого лица. Появились кадры нападения из Махачкалы

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Задержания боевиков, устроивших нападения в столице Дагестана и в Дербенте, продолжаются. В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО), заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

В Дербенте при нападении преступников погибли 66-летний священник православной церкви и охранник синагоги.

Нападения террористов ранее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, боевики пытались внести разлад между разными конфессиями.

«В очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. <…> Убили больного старого священника… <…> На такое могут пойти только нелюди, которых нужно уничтожать на месте», - подчеркнул он.