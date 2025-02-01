01 февраля 2025, 02:39

«Перережу горло». Заложница черного лесоруба рассказала, как выжила

РИА «Новости»
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Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT, что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT , что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Утром 29 января директор лесничества сообщил ей о незаконной вырубке и поручил выехать на место. Вместе с ней в машине находились водитель, замдиректора, его сын, работавший участковым лесничим, и обнаруживший срубленные деревья лесничий. Нарушитель встретил их у дома, спросил, приедет ли полиция, и открыл огонь.

Никитину и сына замдиректора он увел в дом и заковал в наручники. Там мужчина дал им телефон и заставил позвонить директору.

«Мы лежали на полу. Сергей сказал: „Если будете дергаться - перережу горло“. Также он сказал звонить директору, чтобы он приехал, встал на колени и просил прощения, только тогда он нас не убьет», - рассказала женщина.

Она уже слышала о преступнике. В прошлом он отсидел в тюрьме за раскопки оружия, его с позором уволили из Троицкого лесничества. Взяв заложников, он надел немецкую пилотку и футболку со свастикой. Впоследствии мужчина свел счеты с жизнью, а на помощь пленникам приехали полиция и МЧС.

Перед смертью пытаясь скрыть преступление он сжег служебный автомобиль. Прокуратура показала кадры с места ЧП.

Уголовное дело Убийства Преступления
01 февраля 2025, 02:19
Мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле
Unsplash
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Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин получил смертельное ранение при задержании правонарушителя в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Вечером 31 января в полицию Дзержинского района поступила информация о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место выехал наряд, капитан полиции Тутынин также прибыл туда, чтобы помочь коллегам.

Нарушитель находился в своей квартире и игнорировал просьбы открыть дверь. Когда полицейские пытались войти в квартиру, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции. Ответным огнем напарника преступника ликвидировали.

Тутынин впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В ведомстве отметили, что капитану было 34 года, он пришел на службу в 2012 году. У него осталось двое маленьких детей. Руководство МВД выразило соболезнования семье погибшего полицейского.

Ранее в Краснодарском крае мужчина расправился с полицейским и его женой. Затем убийца поджог квартиру с их телами и скрылся.

Задержания Уголовное дело Мужчины Полиция
31 января 2025, 20:43
Четырех пособников Анохина арестовали
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Полицейские и адвокат, задержанные по делу о взятке от бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, проведут в изоляторе около двух месяцев. Суд избрал предполагаемым сообщникам меру пресечения, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие добилось заключения под стражу замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, бывшего полицейского и адвоката.

Уголовное дело возбудили по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемых до 29 марта.

Кадры из зала суда показала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Меру пресечения избрал Тверской райсуд.

Сумма взятки достигла 60 миллионов рублей. Анохин сознался, что через нескольких посредников передал деньги в расчете на то, что материалы о хищениях на одном из его предыдущих мест работы не попадут в следственные органы.

После скандала «Фонбет» потребовал от бывшего топ-менеджера компенсацию за испорченную репутацию.

Уголовное дело Коррупция Аресты Следственный комитет России Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
31 января 2025, 19:37
Экс-глава «Фонбета» попался на взятке из-за обманувших его посредников
РИА «Новости»
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Бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин попался на попытке дать взятку сотрудникам ФСБ из-за обманувших его посредников. Они присвоили себе все 60 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант».

За помощью Анохин обратился к двум полицейским - заместителю начальника столичного УВД по Восточному административному округу Сергею Биволу и начальнику отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по Центральному административному округу Артему Подопросветову.

До Бивола дошли только 10 миллионов рублей из обсуждаемых 60. Остальную сумму присвоили другие посредники. Полковник передал оставшиеся деньги Подопросветову, но тот тоже решил их присвоить. В итоге до ФСБ взятка не дошла. Узнав о попытке подкупа, силовики организовали операцию по задержанию преступников.

Ранее стало известно, что экс-главу «Фонбета» проверят на причастность к другим преступлениям. Речь также идет о взятках в особо крупном размере.

Коррупция ФСБ Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
31 января 2025, 12:26
Полиция Кургана раскрыла схему арестованных сестер-автоподставщиц
РИА «Новости»
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Прославившиеся серией автоподстав сестры Елена и Марина Камшиловы ездили по дорогам Кургана очень долго, но уголовное дело против них завели только в конце 2024 года. Представитель областного главка МВД Дмитрий Свинов объяснил медлительность полиции сложностью сбора доказательств.

Он отметил, что сестры для провокации аварий использовали учебные автомобили. Они специально создавали затруднения на дорогах, чтобы потом вымогать деньги с невиновных водителей.

«Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий которые позволили и выйти на возбуждение уголовного дела», - привело цитату Свинова Ura.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что сестры действовали не одни, а вместе с сообщниками.

Сестер Камшиловых задержали в ноябре прошлого года. По решению суда их поместили в СИЗО. На минувшей неделе меру пресечения обвиняемым продлили до 19 марта.

Уголовное дело Курган МВД РФ ДТП Россия Водители

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