Передавал данные Украине. Жителя Тюменской области арестовали по делу о госизмене
Жителя Тюменской области обвинили в госизмене в пользу Украины. В региональном управлении ФСБ по области ТАСС рассказали, что злоумышленник передавал сведения о военных объектах, возбуждено уголовное дело.
«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены», - передали в ведомстве.
Жителя Тюменской области заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина за деньги собирал и передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах в Тюменской области. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее в Херсонской области задержали 15-летнего подростка по обвинению в государственной измене. Школьник отправлял фотографии российских систем ПВО бывшему работодателю, который служит в ВСУ за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, юноша написал явку с повинной.