Пенсионерку и ее престарелую мать зарезали в частном доме в Омске

По информации источника, трупы нашла знакомая семьи. Она пришла в гости к подругам, но увидела незапертую дверь. Войдя в частный дом, женщина увидела тела 87-летней пенсионерки и ее 66-летней дочери с колото-резаными ранами.

Очевидец уточнила, что семья была благополучной и не злоупотребляла алкоголем, на учете в МВД они не состояли. Правоохранительные органы завели уголовное дело и начали проверку по факту происшествия.

В субботу в квартире в Екатеринбурге обнаружили тела двоих 85-летних пенсионеров. Погибшие раньше были в браке, потом развелись, но проживали вместе. По неподтвержденным данным, из жилья пропала крупная сумма денег.