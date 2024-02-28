Пенсионерка в Белгороде ради мошенников продала двухкомнатную квартиру

Преступники под видом правоохранителей в течение двух недель, со 2 по 17 февраля, звонили женщине и убеждали продать двухкомнатную квартиру. По их словам, кто-то уже пытался сделать это без ведома владелицы, и звонившие якобы готовы ее обезопасить - перепродать и выкупить.

Пенсионерка поддалась на уговоры. Мошенники нашли риелтора, который помог 81-летней женщине найти покупателей и оформить сделку. Полученные 3,5 миллиона рублей потерпевшая отдала незнакомцу. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

Злоумышленники придумали новую схему обмана. Они распространили письма о «налоге на СВО». Специалист по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал не переходить по ссылке из письма и перепроверять информацию.