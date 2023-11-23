Пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее

По данным авторов, 78-летней пенсионерке было трудно ходить самостоятельно, и она постоянно падала, из-за чего дочь сильно нервничала. Женщине понадобилось уйти из дома по делам, и она пристегнула пожилую мать ремнем к батарее, чтобы та не упала и не получила травму, оставшись в одиночестве.

Дела жительницы Подмосковья затянулись на весь день. Вернувшись вечером домой, она увидела, что мать скончалась. Дочь пенсионерки вызвала скорую помощь, а сама скрылась, указал Shot.

Тело пожилой женщины отправили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Дочь пенсионерки разыскивает полиция.

Ранее в московской квартире обнаружили мумию пенсионера , умершего более четырех лет назад. Останки нашли после того, как неизвестные люди проникли в жилище и включили там газ.