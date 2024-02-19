19 февраля 2024, 17:08

Пенсионерка из Москвы передала мошенникам более 10,5 миллиона рублей

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Пожилая москвичка стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками следственных органов банка, уговорили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом она лишилась 10,5 миллиона рублей, рассказали в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, мошенники не только заставили женщину отдать им кредитные средства, но и продать квартиру на улице Поклонная и передать вырученные средства криминальному курьеру.

Затем аферисты попытались убедить женщину продать еще одну ее квартиру на улице Аллея Жемчуговой и снять с регистрационного учета своего сына. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Ранее еще один мошенник выманил у бывшего начальника главного управления авиации ФСБ генерал-лейтенанта Николая Гаврилова 1,5 миллиона рублей. Он представился директором Ассоциации Героев России.

Мошенничество Кредиты Полиция Москва
19 февраля 2024, 16:20
Контрафактные табачные изделия почти на 130 млн рублей изъяли в Москве
Freepik
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Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий, по которому проходят девять участников преступной группы. Предположительно, криминальный бизнес принес им доход свыше 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным следствия, подозреваемые долгое время производили в России немаркированные табачные изделия, а также закупали их в странах ближнего зарубежья. Сигареты отгружали на склады в Подмосковье, где расфасовывали товар на мелкие партии, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для прикрытия злоумышленники использовали машины в цветах автомобилей спецслужб. Участники группы работали в арендованном офисе в Москве. Они отправляли через соучастников в логистических компаниях нелегальный товар в регионы под видом различной продукции.

Правоохранители изъяли свыше миллиона пачек немаркированных табачных изделий, включая продукт с поддельными спецмарками на сумму почти 130 миллионов рублей. Задержанным предъявили обвинение. Семь участников отправили в СИЗО, еще двоих - отпустили под подписку о невыезде.

Общая сумма арестованных счетов подозреваемых превысила 2,7 миллиона рублей 34 тысячи долларов США.

Хорошевский районный суд Москвы ранее приговорил двух участников международной организованной группы к семи и 8,5 года колонии строгого режима за фальшивомонетчество. Незаконная деятельность им принесла в общей сложности 38 550 долларов США.

Суд Полиция Москва
19 февраля 2024, 14:36
Карманник вытащил у прохожего в Москве телефон, сделав вид, что стряхивает снег с его одежды
РИА «Новости»
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В Москве задержали карманника, который украл смартфон у прохожего, предложив почистить его одежду от снега. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к прохожему в Большом Златоустинском переулке. Притворяясь, что отряхивает куртку жертвы от снега, он похитил из ее кармана дорогостоящий смартфон и скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. К моменту задержания карманник уже успел избавиться от похищенного устройства.

В отношении 40-летнего похитителя возбудили уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. За то, чтобы не вызывать полицию, они вымогали у женщины «штраф в десятикратном размере».

Уголовное дело МВД РФ Кражи Полиция Москва
19 февраля 2024, 13:27
Активисты «СтопХам» получили тюремные сроки за драку со спецназом в Москве
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Трем активистам движения «СтопХам», которые подрались с сотрудниками специального подразделения «Гром» в Москве, дали по шесть лет колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В июле 2022 года. Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, известные благодаря борьбе с нарушителями правил дорожного движения, подошли к автомобилю, в котором находились сотрудники спецназа. Активисты вступили с ними в конфликт и оказались задержаны.

Их признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: о хулиганстве, участии в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору и применении насилия в отношении представителя власти.

Суд дал каждому из активистов по шесть лет колонии общего режима.

На прошлой неделе актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за шубы , приняв его за ЛГБТ*-активиста. Эксцентричный предмет гардероба из лисы, бобра и волка привлек внимание прохожего.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено.

Драки Суд Преступления Москва
19 февраля 2024, 09:02
Преступник в США застрелил полицейских и пожарного при попытке освободить детей из плена
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В городе Бернсвилл штата Миннесота вооруженный преступник взял в заложники членов своей семьи. Пытавшиеся освободить их сотрудники экстренных служб погибли, сообщил телеканал CNN.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», - объявил губернатор Тим Уолц.

Погибли 27-летние офицеры Пол Элмстранд и Мэтью Руге, 40-летний фельдшер пожарной службы Адам Финсет. Сержанта Адама Медликотта доставили в больницу с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Правоохранителей вызвали в частный дом. Вооруженный мужчина забаррикадировался и взял в плен собственную семью, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. Когда службы реагирования попытались освободить заложников, завязалась перестрелка. Преступника ликвидировали. У него изъяли несколько пистолетов и большое количество боеприпасов.

Случаи стрельбы в США участились. Президент Джо Байден заявил, что с начала 2024 года зарегистрировали больше таких преступлений, чем прошло дней.

США Стрельба Полиция

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