Пенсионерка из Москвы отдала деньги и две квартиры телефонным мошенникам

По информации ведомства, аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили пенсионерке, что кто-то пытается снять ее деньги и порекомендовали перевести средства на «безопасный счет». Женщина поверила им и сняла все свои сбережения.

Позже мошенники снова связались с ней и предупредили о противоправных действиях, связанных с ее недвижимостью. Они убедили пенсионерку фиктивно продать две квартиры, одна из которых принадлежала ее сыну. Женщина лишилась недвижимости в городе Ступино Московской области и квартиры на улице Академика Анохина на западе столицы.

Затем мошенники порекомендовали женщине и ее сыну остановиться в отеле, пока полицейские не найдут преступников, пытавшихся лишить их жилплощади.

Общий ущерб составил около 16 миллионов рублей.

Ранее юрист Петр Гусятников назвал четыре преступных способа украсть деньги со вкладов россиян.