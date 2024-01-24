24 января 2024, 11:49

Пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына

РИА «Новости»
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В Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пенсионерка подговорила подругу, чтобы та помогла организовать убийство мужчины, пообещав ей деньги. Затем женщины с тем же вопросом обратились к своему знакомому. Больше месяца они уговаривали его найти киллера за миллион рублей. Пенсионерки передали приятелю фотографию, адрес сына и настаивали, чтобы последнего именно застрелили. Однако мужчина сообщил об этом в полицию.

Правоохранители инсценировали убийство и отчитались перед заказчицами. После этого женщина лично передала своему знакомому часть вознаграждения в 500 тысяч рублей от матери потерпевшего.

Пенсионерок задержали и возбудили против них уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. В ближайшее время следствие попросит суд арестовать их.

Telegram-канал Shot уточнил, что заказное убийство готовилось в районе Выхино-Жулебино. 68-летняя пенсионерка обиделась на 42-летнего родного сына - помощника автослесаря. Они поругались из-за сбережений и квартиры, в которой проживала мать. Не сумев поделить имущество мирным путем, москвичка попыталась решить вопрос преступным способом, подключив к этому 52-летнюю подругу.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, а капризы дочери ее раздражали.

Убийства Москва
24 января 2024, 12:08
Экс-студентку из Воронежа обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина
РИА «Новости»
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Следователи ФСБ России предъявили 21-летней бывшей студентке воронежского медколледжа обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Девушка признала вину.

По данным «Газеты.ru» , обвиняемая раскаялась и активно содействует следствию.

Стоимость партии латиноамериканского наркотика, которую девушка планировала переправить из Москвы в страны ЕС, превышала 2,5 миллиарда рублей.

О преступлении стало известно в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска. В начале месяца она рассказала родным, что подруга предложила ей подзаработать еще и на перевозке неких документов в столицу. После этого девушка перестала выходить на связь, а позже семья выяснила, что ее задержали. Сотрудники ФСБ изъяли партию кокаина в Москве.

Стоимость партии кокаина на черном рынке могла составлять 6,5 миллиарда рублей.

Наркотики Контрабанда Кокаин
24 января 2024, 10:33
Таможенники нашли в петербургском порту партию кокаина на 13 миллиардов рублей
пресс-служба ФТС России
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Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили партию с 1,2 тысячи килограммов кокаина в Большом порту Петербурга. Ее стоимость на черном рынке — более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Контрабанду помогли выявить технические средства таможенного контроля, в том числе инспекционно-досмотровая техника.

«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия) и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», - отметили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что это кокаин.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье - штраф и 20 лет лишения свободы.

Ранее, 22 января, стало известно, что полицейские задержали в Москве двух сотрудниц салона красоты по подозрению в попытке сбыта более чем двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили в СИЗО.

Наркотики Таможня ФСБ Кокаин
24 января 2024, 09:06
Бывший замглавврача в Кузбассе получил 8 лет колонии за взяточничество
РИА «Новости»
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Бывшего заместителя главного врача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным следствия, летом 2020 года замглавврача по ресурсному обеспечению городской больницы получил взятку в 250 тысяч рублей. Эти деньги являлись лишь частью от оговоренной суммы в более чем один миллион рублей.

Взятку дал директор одной из коммерческих организаций. За деньги обвиняемый предоставлял компании данные о нуждах медицинского учреждения в расходниках и планируемых закупках.

«Сумма взятки составила 5% от суммы заключенных договоров в размере более 25 миллионов рублей», - указали в ведомстве.

Обвиняемый не сотрудничал со следствием. Но это не помешало собрать против него доказательства. На время следствия на его недвижимость стоимостью около 800 тысяч рублей, на изъятые в ходе обыска более семи миллионов рублей, шести тысяч евро, семи тысяч долларов и другую иностранную валюту наложили арест.

Суд приговорил бывшего замглавврача к восьми годам колонии строгого режима, а также ему назначили штраф на более чем 12,6 миллиона рублей.

Накануне бывшего замглавы Калтанского городского округа Кузбасса обвинили в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Бывшего заместителя главного врача по ресурсному обеспечению одной из больниц Новокузнецка признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

Суд Врачи Деньги
24 января 2024, 06:20
Полиция Якутии задержала подозреваемого в громком убийстве и призвала не выходить на митинги
Пресс-служба МВД
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В якутском клубе «Мята» произошел конфликт, который перешел в групповое столкновение. Один человек погиб. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в убийстве и других участников потасовки, сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).

Стычка произошла в клубе «Мята», 18-летний житель Якутска сцепился с 23-летним уроженцем Намского района. На следующий день последний вычислил по соцсетям, где живет его оппонент, собрал друзей и поехал к нему домой. Там произошел новый конфликт с поножовщиной. Трое получили ранения, один из них умер.

Подозреваемого в убийстве и других участников драки задержали в Якутске. Полиция показала, как во время операции вскрывали дверь и силой выводили мужчин. В соцсетях появилась информация о готовящихся массовых акциях, связанных с этим происшествием. Правоохранители призвали жителей не участвовать в них.

«Полиция призывает граждан не реагировать на распространяемые провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений», - заявила пресс-служба.

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее тело нашли возле мусорных баков.

Драки Убийства Якутия МВД РФ Полиция

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