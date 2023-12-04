Пенсионерка из Москвы лишилась 28 миллионов рублей из-за мошенников

По информации издания, сначала преступники убедили женщину в том, что на ее имя кто-то попытался оформить кредит. Они представлялись сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка. По инструкции мошенников она сама взяла кредит и перевела средства на так называемый «безопасный счет».

Затем злоумышленники заставили женщину продать собственное жилье на улице Макаренко - якобы для того, чтобы его не присвоили бандиты. Она последовала их указаниям и зарегистрировалась в чужой квартире. Сделку купли-продажи осуществили с соблюдением всех юридических процедур и при участии нотариуса. После получения 25 миллионов от продажи квартиры пенсионерка курьером передала мошенникам наличные.

Спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Москве начался судебный процесс над 14 телефонными мошенниками , обманувшими 240 человек. Суммарно ущерб составил 84,6 миллиона рублей.