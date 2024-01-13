13 января 2024, 20:17

Пенсионера заподозрили в краже планшета и печати из московского магазина

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Сотрудники полиции в Москве задержали ранее судимого 72-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Предположительно, он похитил из торговой точки планшет и печать, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, администратор магазина обратился к полицейским, заявив, что в подсобку забрался неизвестный и украл вещи. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. На опубликованных представителями МВД кадрах видно, как мужчина достал из железного шкафчика гаджет, вынул из розетки зарядку от него, забрал печать и ушел.

Спустя какое-то время правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого на Домодедовской улице. Во время обыска у пенсионера нашли только похищенную печать. Планшет он продал, а вырученные деньги успел потратить.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Москвича отпустили под подписку о невыезде.

В Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. Предположительно, пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских.

Задержания Кражи Москва
13 января 2024, 19:24
Коллекцию сочинений Пушкина украли из московской квартиры физика-ядерщика Чубукова
РИА «Новости»
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В Москве из квартиры одного из создателей и модернизаторов советского ядерного оружия Всеволода Чубукова похитили старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности исчезло 25 книг. Самым дорогим пропавшем экземпляром стал роман «Евгений Онегин». Его издали еще при жизни поэта. Рыночная стоимость реликвии начинается от 370 тысяч рублей.

Mash уточнил, что пропажу заметили дочки Чубукова. Они предполагают, что коллекцию могла украсть девушка отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.

В Москве юрист-ученый Российской академии наук также попался на уловку мошенников и лишился больше шести с половиной миллиона рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны.

Кражи Писатели Москва
13 января 2024, 17:42
Пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских
Freepik
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В Москве задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пьяный мужчина в кафе, расположенном на улице Талалихина, пытался отобрать у сотрудницы заведения планшет. Однако женщине удалось отбиться от грабителя.

Выйдя на улицу, москвич начал выяснять отношения с владельцем кафе, с которым у них произошел конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый два раза ударил его по голове.

Дебошира привезли в отдел МВД, где он набросился с кулаками на полицейских. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям - об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, покушении на грабеж и применении насилия в отношении представителя власти.

На днях сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Драки Ограбления Кражи Москва
13 января 2024, 15:26
Мужчина напал с ножом на пенсионерку в Сочи
скриншот видео ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого в нападении с ножом на пенсионерку в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина по неизвестной причине ударил ножом прохожую на улице Войкова и убежал. Пенсионерку госпитализировали с проникающим ранением живота. Нападавшего задержали в Центральном районе Сочи. С мужчиной проводятся следственные действия.

Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).

Ранее в Краснодаре пьяный мужчина беспричинно напал с ножом на нескольких прохожих. Это случилось 2 января. Среди раненых оказалась 11-летняя девочка - ее злоумышленник ранил в плечо. После этого он ранил мужчину в шею и спину, женщину - в лицо. Подозреваемого задержали. Его взяли под стражу до 8 марта. В отношении краснодарца возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Задержания Пенсионеры Сочи Полиция
13 января 2024, 13:53
Аферисты обманули ученого РАН из Москвы более чем на шесть миллионов рублей
Freepik
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В Москве юрист-ученый Российской академии наук попался на уловки мошенников и лишился больше шести с половиной миллионов рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в конце прошлого года профессору пришло голосовое сообщение в соцсети от бывшего коллеги из вуза. В нем говорилось, что ученого якобы разыскивает замминистра Минобрнауки.

После этого профессор действительно нашел в Сети такого человека и позвонил ему в приемную, но того не оказалось на месте. Секретарь попросила подождать. Позже мужчине перезвонил неизвестный, представившись чиновником и сообщил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки. Якобы мошенники оформляют кредиты на имена ученых, в том числе на него, деньги отправляют армии Украины.

Далее позвонили якобы из Росфинмонитринга и ФСБ и проинструктировали, как можно спасти сбережения с помощью «безопасного счета». В итоге ученый перевел аферистам 6,6 миллиона рублей. Спустя время, осознав, что стал жертвой преступников, потерпевший заявил в полицию.

Мошенники также научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей.

Мошенничество Москва

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