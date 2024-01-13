Пенсионера заподозрили в краже планшета и печати из московского магазина

По данным ведомства, администратор магазина обратился к полицейским, заявив, что в подсобку забрался неизвестный и украл вещи. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. На опубликованных представителями МВД кадрах видно, как мужчина достал из железного шкафчика гаджет, вынул из розетки зарядку от него, забрал печать и ушел.

Спустя какое-то время правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого на Домодедовской улице. Во время обыска у пенсионера нашли только похищенную печать. Планшет он продал, а вырученные деньги успел потратить.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Москвича отпустили под подписку о невыезде.

В Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. Предположительно, пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских.