14 февраля 2024, 18:43

Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней падчерицы

РИА «Новости»
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Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней дочери сожительницы. Предположительно, мужчина надругался над подростком во время путешествия за границу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, в январе этого года 66-летний мужчина, находясь за границей вместе с падчерицей своей гражданской жены, совершил в отношении девочки непристойные действия. Вернувшись в Россию, пострадавшая сообщила в полицию.

Следователи приступили к сбору информации. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение.

В Москве также будут судить обвиняемого в изнасиловании , совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и вышли на след одного из подозреваемых в нападении на двух несовершеннолетних девушек.

Пенсионеры Изнасилования Полиция Следственный комитет России Москва
14 февраля 2024, 18:20
Экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии
РИА «Новости»
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Дорогомиловский районный суд Москвы заочно провозгласил приговор экс-директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бывший гендиректор ОАО „Совкомфлот“ Скарга Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

Экс-гендиректора приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в три миллиона рублей.

Никитина признали виновным в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и штраф пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, подсудимые украли из дочерней компании государственной корпорации морского судна-газовоза 1,5 миллиарда рублей, из которых Никитин смог легализовать 900 миллионов рублей.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента фактического задержания, либо с момента задержания в России.

Ранее Мосгорсуд отказал экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении.

Суд Преступления Приговоры Москва
14 февраля 2024, 12:54
Приговор по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха обжаловали
РИА «Новости»
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Сторона защиты обжаловала приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщили «Известия».

Саму апелляцию сторона защиты подала еще в день оглашения приговора. Фигурантами дела стали экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев - администраторы Telegram-канала «Тушите свет», - а также бывший директор компании журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Их обвинили в вымогательстве крупной суммы у Сергея Чемезова. Как сообщало следствие, Суханов требовал у главы госкорпорации 11 миллионов рублей за то, что порочащую его информацию не будут публиковать в Telegram-канале «Тушите свет».

В понедельник, 12 февраля, суд назначил бывшему директору компании Собчак 7,5 года колонии. Романовский и Бигаев получили по семь лет тюрьмы.

Собчак отреагировала на приговоры. Она назвала их «гораздо большим, чем несправедливость». А Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.

Приговоры
14 февраля 2024, 12:30
Пожизненное заключение назначили петербуржцу за надругательство над детьми
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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре за надругательство над своими и чужими детьми. Мужчина получил пожизненный срок, женщина — 17 лет колонии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре за надругательство над своими и чужими детьми. Мужчина получил пожизненный срок, женщина - 17 лет колонии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд приговорил 56-летнего логиста к пожизненному заключению. А его жена - 54-летняя сотрудница библиотеки - отправится в исправительную колонию общего режима на 17 лет. Оба фигуранта дела ранее не были судимы. Они признали свою вину.

Супружеская пара находилась под стражей с сентября 2022 года. По данным «Фонтанки», мужчина и женщина подвергали насилию свою дочь и приемного сына. Они собирали «коллекцию» фотографий, на которых голые родители «взаимодействовали с детьми». Как уточнили авторы материала, девочку изнасиловали спустя несколько дней после рождения.

Мужчина признал, что фотографиями интимного характера делился в интернете с «заинтересованными пользователями». А на протяжении нескольких лет совершал действия сексуального характера в отношении приемного сына.

Во время расследования дела выяснилось, что еще одной жертвой насилия стали другие мальчики, которые приходили к ним в гости, уточнила «Фонтанка».

Санкт-Петербург Суд Дети Женщины Мужчины
14 февраля 2024, 12:23
Женщина убила знакомого в хостеле на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Женщина напала на 35-летнего мужчину с кухонным ножом и нанесла ему несколько ударов в хостеле в Москве. В результате мужчина умер. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В одной из комнат хостела на улице Образцова мужчина пил алкогольные напитки вместе с 38-летней знакомой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате ранее судимая женщина взяла кухонный нож и нанесла оппоненту несколько ударов, а сама пошла в душ.

Окровавленного постояльца заведения нашла уборщица. Она же и вызвала скорую помощь на место происшествия. Однако медики не успели спасти ему жизнь.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Останкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина напал с ножом на знакомого во дворе дома в Москве.

Уголовное дело Убийства Мужчины Поножовщины

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