Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней падчерицы

Согласно данным ведомства, в январе этого года 66-летний мужчина, находясь за границей вместе с падчерицей своей гражданской жены, совершил в отношении девочки непристойные действия. Вернувшись в Россию, пострадавшая сообщила в полицию.

Следователи приступили к сбору информации. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение.

В Москве также будут судить обвиняемого в изнасиловании , совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и вышли на след одного из подозреваемых в нападении на двух несовершеннолетних девушек.