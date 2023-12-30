Пенсионера до смерти забили ножкой стула на юге Москвы

В ведомстве уточнили, что пьяный молодой человек в жилище поссорился с пенсионером. Во время конфликта подозреваемый схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его под контролем прокуратуры планируют привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и обстоятельства убийства.

В Северо-Западном административном округе Москвы также задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать.