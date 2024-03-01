Пенсионер убил током родного сына

По данным следствия, убийство произошло в июле 2023 года. Орудием стала электровилка с оголенным проводом. Пенсионер увидел спящего сына в пристройке дома и решился на убийство. Он подключил электровилку к сети, прижал провод к телу мужчины и держал, пока тот не умер.

Подозреваемый рассказал полицейским, что его сын нигде не работал и был ранее судим. Мужчины постоянно конфликтовали и избивали друг друга. Теперь пенсионер предстанет перед судом.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в ведомстве.

Во вторник, 27 февраля, 17-летний юноша погиб от удара током в Ногинске Московской области. В момент смерти молодой человека разговаривал по мобильному телефону, который стоял на зарядке. Зарядный провод был поврежден и перемотан скотчем.