03 февраля 2024, 05:53

Пенсионер-инвалид забил жену до смерти дубиной на Алтае из-за телевизора

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Инвалид-пенсионер насмерть забил дубиной свою 89-летнюю супругу во время ссоры, разозлившись на ее отказ выключить телевизор. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

Следователи уже завершили расследование. Выяснилось, что преступление произошло в ночь на 2 ноября 2023 года.

«После ссоры, возникшей из-за отказа потерпевшей выключить телевизор, обвиняемый из внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге деревянной дубиной нанес последней множественные удары», - уточнило ведомство.

Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ему избрали более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, потому что он является инвалидом второй группы и передвигается на инвалидной коляске. Дело направили в суд.

Ранее правоохранители задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве собственного отца.

Убийства Инвалиды
03 февраля 2024, 05:08
Россиянин случайно застрелил наркомана во время охоты
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Во Владимирской области охотившийся на лося мужчина случайно застрелил наркомана, который искал закладки в лесу. Об этом сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Вязниковского городского суда.

Житель Муромского района охотился ночью на лосей на участке местности автодороги Вязниковского района в начале февраля. В это же время два молодых человека искали закладки в лесу.

Охотнику показалось, что два тепловых пятна похожи на животных, поэтому он выстрелил в их сторону. Одному из них пуля попала в голову, он умер на месте.

Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности, а также учел смягчающие обстоятельства - явку с повинной, раскаяние, сотрудничество со следствием, оказание помощи родственникам погибшего и добровольное пожертвование в фонд спецоперации. При этом в деле отразили и отягчающее обстоятельство - мужчина использовал оружие и боеприпасы.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год, заменив наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково.

Наркотики Убийства Суд Животные
03 февраля 2024, 04:13
Иностранца осудили за изнасилование девочки в Карелии
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Приезжего из Средней Азии осудили за развращение несовершеннолетней девочки в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СКР.

По версии следствия, 42-летний иностранец приехал в республику на заработки. Прошлым летом он увидел незнакомую девочку на улице рядом с жилыми домами одного из сельских поселений Медвежьегорского района незнакомую девочку. После этого он изнасиловал ребенка. Родители подростка в тот же день обратились в полицию, насильника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о совершении действий сексуального характера с применением насилия и развратным действиям. Суд признал педофила виновным, приговорив к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Мужчина систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына, кричал и оскорблял ребенка. Летом 2022 года мальчик совершил суицид, врачи не смогли его спасти.

Уголовное дело Суд Дети Мигранты Россия Изнасилования
03 февраля 2024, 02:01
Пьяный мужчина застрелил водителя скорой помощи в Подмосковье
РИА «Новости»
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Мужчина устроил в Домодедове смертельную стрельбу на посту скорой помощи, а затем скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Злоумышленник подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково, выстрелил в 33-летнго водителя и убежал. Потерпевший получил смертельное ранение в шею. Это произошло около 20:30 в пятницу, 2 февраля.

По предварительной версии, между 56-летним местным жителем, который находился в алкогольном опьянении, и сотрудником скорой помощи произошел конфликт. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в следственных отдел.

Ранее в Челябинске врачам скорой помощи пришлось вызвать полицию после нападения пациента. Агрессивный мужчина накинулся на медиков с кулаками, также к нему подключились и его родственники.

Правоохранители задержали в Ленобласти врача онкологического центра , которую подозревают в нападении на своего 61-летнего сожителя. Женщина ударила его ножом.

Убийства Скорая помощь Водители Полиция
02 февраля 2024, 21:38
Ударивший ребенка под Курском мужчина признал свою вину
РИА «Новости»
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Подозреваемого в покушении на убийство четырехлетнего ребенка задержали в Курской области. На допросе мужчина признался в преступлении, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - указали в сообщении.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Нападение произошло в четверг, 1 февраля. Нетрезвый мужчина подбежал в магазине к четырехлетнему мальчику и ударил его по голове.

По данным курского главка МВД, наряд полиции задержал в магазине Курчатова напавшего на ребенка мужчину. В ходе допроса стало известно, что задержанный приехал в область за день до нападения из другого региона, чтобы найти работу. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Дети Магазины Следственный комитет России

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