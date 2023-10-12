Педофил в Нижнем Новгород надругался над девочкой с аутизмом

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По информации источника, ЧП произошло вечером в среду. Девочка играла дома и выбежала в коридор общежития, когда мама отвлеклась.

Там ее перехватил насильник, живущий по соседству. Заметив исчезновение 10-летнего ребенка, мама бросилась на поиски, но на улице дочь не нашла. К поискам подключились полицейские и волонтеры, которые начали поквартирный обход в доме. Он растянулся более чем на три часа.

Безработный и ранее судимый педофил не захотел сразу открывать дверь. Когда полицейские все-таки попали в жилье, они заметили ногу девочку в нише под диваном. Подозреваемого скрутили на месте, он признал свою вину.

Ранее в Московской области задержали серийного педофила , надругавшегося над пятью детьми.