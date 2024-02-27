Педофил надругался над тремя девочками в Калуге

По версии следствия, 56-летний мужчина пришел на одну из детских площадок города и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек восьми, девяти и 10 лет.

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Помимо этого, мужчине запретили работать с детьми ближайшие 16 лет. До этого осужденного уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее в Москве мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал ее. Сейчас следователи устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили уголовное дело о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия в отношении детей в торговом центре.